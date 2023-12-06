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«قافلة التواصل».. رحلة بحرية لأصحاب الهمم

«قافلة التواصل».. رحلة بحرية لأصحاب الهمم
7 ديسمبر 2023 01:05

دبي (الاتحاد)

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمجلس تمكين أصحاب الهمم ومبادرة الروح الإيجابية، بالتزامن مع احتفاء دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ 52، والاحتفاء باليوم العالمي لأصحاب الهمم ، فعالية بحرية بعنوان «قافلة التواصل» استهدفت أصحاب الهمم وعائلاتهم، وذلك ضمن جهود شرطة دبي نحو تمكين ودعم أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع.  وقال النقيب محمد المزروعي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم بالوكالة، إن شرطة دبي تحرص في مختلف الفعاليات والمناسبات المحلية والدولية على إشراك أصحاب الهمم، سواء من أبناء العاملين في شرطة دبي، أو من أصحاب الهمم في المجتمع عامة، وذلك في إطار جهودها المستمرة نحو تمكينهم ودمجهم في المجتمع، بما يتماشى مع محاور السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم وخطة دبي، واستراتيجية دبي (مجتمعي...مكان للجميع)، والهادفة لجعل مدينة دبي صديقة لأصحاب الهمم. 

 

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