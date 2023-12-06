تخريج 4003 أعضاء في «كلّنا شرطة» بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتخريج الدفعة الثالثة عشرة من منظومة «كلنا شرطة»، وبلغ عدد الخريجين 4003 من المواطنين والمقيمين للعام 2023، تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع، والذي يصادف الخامس من ديسمبر سنوياً، تحت شعار «قوة العمل الجماعي». وأعرب معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، عن تقديره للجهود المتميزة للخريجين، وتحليهم العالي بالمسؤولية لتحقيق أهداف منظومة «كلنا شرطة»، والتي نجحت منذ إطلاقها في تعميق الوعي الأمني لديهم، دعماً للجهود الرامية للوقاية من الجريمة، كأولوية أساسية من أولويات شرطة أبوظبي. وأشاد بدعم القيادة الرشيدة لجهود العمل التطوعي، وتحفيز المجتمع على العمل التطوعي والإنساني، والمبادرة بمسيرات وقوافل الخير والأعمال الإنسانية، ومد أيادي الخير والعطاء للعالم.

حضر الحفل العميد أحمد مسعود المزروعي، مدير قطاع أمن المجتمع، والعميد الدكتور حمود سعيد العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، وعدد كبير من منتسبي شرطة أبوظبي، وأعضاء كلنا شرطة، وأهالي المتطوعين، وعدد من الشركاء الداعمين لمنظومة كلنا شرطة.

وتضمن الحفل تخريج أول دفعة لمن هم دون 18 سنة ميلادية ضمن جهود كلنا شرطة في دعمهم لاستيفاء المتطلبات المدرسية في حصولهم على ساعات تطوعية من خلال التطبيق الذكي لكلنا شرطة، وجرى تكريم المتطوعة (فتحية قاسم النظاري) كأول متطوعة في الإمارات، وتم منحها عضوية رقم 1975 ويرمز الرقم لسنة انطلاق أنشطتها التطوعية، وتكريم المتطوعة (نبيلة حريز) لفوزها بجائزة سمو وزير الداخلية للتميز فئة «خدمة المجتمع»، كما تم تكريم الأسر المتطوعة في كلنا شرطة، وبلغ عددهم (31) أسرة، ما يعكس حرصهم في خدمة المجتمع، وتعد مثالاً يحتذى به من قبل الآخرين في التماسك الأسري والمجتمعي.

وهنأ مدير قطاع أمن المجتمع الخريجين، مشيداً بجهودهم المتميزة في خدمة المجتمع، وتحليهم العالي بالمسؤولية، لافتاً إلى أن منظومة «كلنا شرطة» نجحت في تحقيق استراتيجية شرطة أبوظبي وتعزيز موقعها الريادي والتنافسي، من خلال حصدها ثلاث جوائز عالمية، خلال عام 2023 واعتمادها كابتكار التصنيف الثالث من المعهد العالمي للابتكار GINI.