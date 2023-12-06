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أمين عام الأمم المتحدة يزور مركز الشرطة الذكي في «مدينة إكسبو»

أمين عام الأمم المتحدة خلال الزيارة (من المصدر)
7 ديسمبر 2023 01:06

دبي (الاتحاد)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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اطلع أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، على الخدمات الشرطية التي يقدمها مركز الشرطة الذكي SPS المقام في مؤتمر الأطراف COP28 بمدينة إكسبو دبي لفئات المجتمع وزوار الحدث العالمي كافة، بطريقة ذكية دون تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة.
وكان في استقباله معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، والعميد مصبح الغفلي نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون الطوارئ، والعميد عبيد بن يعروف الكتبي نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات، والعميد حارب الشامسي، مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة، والرائد سيف الكعبي مدير نقاط شرطة الضواحي وعدد من الضباط.
واستمع الأمين العام للأمم المتحدة والوفد المرافق له في الزيارة، إلى شرح حول الخدمات الرئيسية والفرعية التي يقدمها مركز الشرطة الذكي SPS للمتعاملين، كالخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية التي يوفرها مركز الشرطة الذكي وطرائق تقديم طلبات الحصول على تصاريح بسهولة ويسر.

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أنطونيو غوتيريش
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