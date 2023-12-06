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«شرطة أبوظبي» تنظم ملتقى الاستدامة للخدمات الشرطية والأمنية

جانب من الملتقى (من المصدر)
7 ديسمبر 2023 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ملتقى القيادة العامة لشرطة أبوظبي بعنوان «الاستدامة للخدمات الشرطية والأمنية»، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في مدينة إكسبو دبي، وذلك بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي مركز تريندز للبحوث والاستشارات.  وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، في كلمة ألقاها في افتتاح الملتقى، اهتمام شرطة أبوظبي بإيجاد الحلول المثمرة والتي تعزز أهداف التنمية المستدامة وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتجسيداً لنهج دولة الإمارات وأهدافها ورؤيتها في الاستدامة والتي تهدف إلى إيجاد مستقبل أفضل «لنترك إرثاً إيجابياً» للأجيال المقبلة.
ولفت إلى الدور الريادي للأجهزة الشرطية والأمنية في تعزيز بيئة الاستثمار وتكثيف الجهود الاستباقية بحرفية عالية بالاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، ودعا إلى ضرورة الاستفادة من تطورات التكنولوجيا، والتشجيع على الإبداع والابتكار لتحفيز الموظفين على تطوير الخدمات وإيجاد الحلول المستدامة.
وأشاد الدكتور محمد عبد الله آل علي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، بالتزام شرطة أبوظبي باستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة للحد من الانبعاثات الضارة والتحول للطاقة النظيفة، وجهودها في تقليل البصمة الكربونية، وتعزيز عملية الابتكارات الخضراء وتطبيق الاستدامة في جميع عملياتها، موضحاً أنها تقدم نموذجاً يحتذى لمختلف المؤسسات في دفع جهود الاستدامة. وأوضح المقدم مهندس أحمد سرور الشامسي، مدير مركز المدينة الآمنة، أن شرطة أبوظبي تطبق من خلال منظومة المدينة الآمنة نظام العمل المتكامل لتعزيز السلامة على الطرق، ومنظومة أحوال الطقس عبر التنبيه بالرسائل لتحسين مستوى أمن الطرق ورفع مستوى التوعية المرورية، وتعد الأولى من نوعها عالمياً بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وألقت إيرين سيكورسكي، مديرة مركز المناخ والأمن بالمجلس العسكري الدولي المعني بالمناخ والأمن - الولايات المتحدة، محاضرة حول: «تكييف ممارسات وعمليات الشرطة والأمان لتأثيرات التغير المناخي الفعلية».
وقدم الملتقى عبدالله الحمادي، مدير إدارة المؤتمرات في مركز تريندز للبحوث والاستشارات، وأدار المناقشات د. ستيفن سقالة، مستشار علمي لقطاع تريندز جلوبال - مركز تريندز للبحوث والاستشارات.

COP28
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أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
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