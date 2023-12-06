أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن وفاة طفل من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة.

ونشرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس»: «وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعلن عن وفاة طفل من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة، والذي كان يعاني من حالة حرجة ومرحلة متقدمة من مرض سرطان الدم الليمفاوي الحاد».

مشيرة إلى أن الطفل البالغ من العمر 6 سنوات كان يعاني من مضاعفات عدة، وفور وصوله إلى الدولة تم نقله إلى إحدى المنشآت الصحية المتخصصة لاستكمال علاجه، إلا أن وضعه الصحي استمر في التفاقم إلى أن فارق الحياة.

وتقدمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى ذوي المريض بخالص التعازي، داعية المولى عز وجل أن يسكن الفقيد فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.