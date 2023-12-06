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«النقل المتكامل» يحصد جائزة الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث

«النقل المتكامل» يحصد جائزة الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث
7 ديسمبر 2023 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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حصد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي، الجائزة الذهبية من الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث بالمملكة المتحدة عن فئة «سلامة الأساطيل»، وذلك تقديراً لجهوده في تطبيق منظومة إدارة النقل المدرسي من خلال «نظام سلامة».  
ويسهم المشروع الفائز «نظام سلامة» في تعزيز سعي المركز إلى تطبيق أفضل المبادئ والإجراءات في السلامة، حيث يعمل النظام على الارتقاء بمستويات الأمن والسلامة للطلبة أثناء تنقلهم في الحافلات المدرسية، وإدارة ومتابعة عمليات مشغلي النقل المدرسي في الإمارة، حيث تتم إدارة عمليات أكثر من 17 ألف رحلة يومياً للحافلات المدرسية في إمارة أبوظبي، ويقوم بتشغيلها 199 مشغل نقل مدرسي لخدمة أكثر من 666 مدرسة حكومية وخاصة وحضانة في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى متابعة عمليات الفحص والتفتيش والالتزام بمواعيد الرحلات للحافلات المدرسية، كما يعمل النظام على رفع مستوى الطمأنينة لدى أولياء الأمور في قطاع النقل المدرسي من خلال تعزيز التواصل بينهم وبين المدارس، وإمكانية تتبع الأبناء والتأكد من وصولهم إلى المدارس وتلقي الإشعارات، وذلك من خلال تطبيق «سلامة» للهاتف المحمول والذي أطلقه المركز مؤخراً.
ويحرص المركز على تنفيذ مبادرات نوعية من شأنها تعزيز أمن وسلامة طلبة المدارس، ولا سيما من خلال نظام «سلامة»، حيث عمل المركز بشكل وثيق مع شركائه الاستراتيجيين والجهات المعنية للارتقاء بمستويات الأمن والسلامة في قطاع النقل المدرسي في الإمارة. 
وأكد المركز أن الحصول على هذه الجائزة من الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث بالمملكة المتحدة إنجاز مميز يضاف إلى سجل إنجازاته، حيث تعتبر الجمعية إحدى المؤسسات الرائدة في مجال الصحة والسلامة على مستوى العالم، وهو ثمرة جهود حثيثة لفرق العمل كافة التي أظهرت التزامها بتعزيز مستويات السلامة في قطاع النقل بإمارة أبوظبي، إذ تسلط الجائزة الضوء على أبرز الجهود التي تبذلها المؤسسات حول العالم في سبيل الحفاظ على الصحة والسلامة، وذلك على مستوى المجتمعات ونظم العمل على حدٍّ سواء.
وتهدف جائزة الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث إلى تقييم نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية في المؤسسات، وذلك وفقاً لمعايير محددة، ويصل عدد المشاركات فيها إلى ما يقارب من ألفي مشاركة سنوياً من 50 دولة، بينما تصل إلى نحو أكثر من سبعة ملايين موظف.

مركز النقل المتكامل
الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث
أبوظبي
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