مبادرة تمكين خريجي الثانوية العامة من أصحاب الهمم في منطقة الظفرة لسوق العمل

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون مع الخوارزمي لخدمات التدريب مبادرة لتدريب وتأهيل شباب منطقة الظفرة خريجي الثانوية العامة من أصحاب الهمم لسوق العمل من خلال برنامج تدريبي تبنته المؤسسة بالتنسيق مع الخوارزمي لخدمات التدريب، وذلك لتدريب الطلاب على مهارات العمل الأساسية التي تمكنهم من الاستعداد الوظيفي، مثل مهارات الحاسب الآلي والتعامل مع الآخرين ومهارات السكرتاريا العامة وغيرها.

وأبرمت المؤسسة عقداً مع الخوارزمي لخدمات التدريب بشأن برنامج التدريب على الأعمال المكتبية لأصحاب الهمم، حيث تقوم الخوارزمي بتدريب وتأهيل أصحاب الهمم خريجي مرحلة الثانوية العامة على المهارات الأساسية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وذلك من خلال تنفيذ برنامج تدريبي معتمد من الجانبين.

ووقع العقد عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب لهمم عبد الله الحميدان الأمين العام للمؤسسة، وعن الخوارزمي لخدمات التدريب خلدون محمد حميدة، المدير التنفيذي، وحضر مراسم إطلاق المبادرة وتوقيع العقد التي أقيمت في غياثي لفيف من قيادات الجانبين.

وبموجب العقد تحصر مؤسسة زايد العليا الراغبين بالالتحاق بالبرنامج التدريبي من أصحاب الهمم، وتحدد الوقت وتوفر المكان لتنفيذ البرنامج في المراكز التابعة لها بمنطقة الظفرة، كما توفر مترجمي لغة الإشارة في حال التحق بالبرنامج متدربون من فئة الصم، وتتابع التنفيذ وتستطلع آراء المختصين وأولياء أمور أصحاب الهمم، بينما يلتزم الخوارزمي لخدمات التدريب بالتشريعات والأدلة واللوائح والسياسات والتعليمات والإجراءات والضوابط الخاصة بتقديم الخدمة، وبشروط التعاقد، وتعديل محتوى البرنامج وطرق التدريس لتتناسب مع احتياجات أصحاب الهمم، بما في ذلك احتياجاتهم الخاصة من حيث القدرات العقلية والجسمية والحركية.

وأكد عبد الله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أن المؤسسة وكجزء من مبادراتها المستمرة تدعم ملف تأهيل وتوظيف أصحاب الهمم لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع ليكونوا أفراداً فاعلين وجزءاً من القوى العاملة والمساهمة في مسيرة التنمية، وذلك من خلال السعي إلى توفير فرص وظيفية مناسبة من خلال مواءمة قدرات ومهارات أصحاب الهمم مع متطلبات سوق العمل.

وقال في كلمته خلال الإعلان عن إطلاق المبادرة: إننا نسعى إلى استقطاب الوظائف التي تضمن لأصحاب الهمم بيئة عمل محفـزة تسهم في تطويرهم ورفع كفاءتهم ودعمهم للارتقاء بقدراتهم وبناء نجاحهم الوظيفي الذي يمكنهم من الاستقرار الأسري وتكوين مصدر دخل لهم ولأسرهم والاستقلال بحياتهم والاعتماد على أنفسهم، مشيراً إلى أن مؤسسة زايد العليا تقوم وبشكل مستمر ببناء الشراكات ومد جسور التعاون وفتح الأبواب للقطاع الخاص والحكومي وشبه الحكومي في إمارة أبوظبي لدعم ملف توظيف أصحاب الهمم توافقاً مع الدور الأساسي الذي تقوم به الدولة في دعم موظفي القطاع الخاص من خلال مبادرات نافس وجذب الشباب نحو القطاع الخاص وتنمية مهاراتهم بصورة مختلفة.