«صحة دبي» تستحدث أول منظومة للتعليم الطبي في القطاع الخاص

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الصحة بدبي امتلاكها لأول منظومة تعليمية معتمدة في القطاع الصحي الخاص على مستوى الوطن العربي، والتي تم اعتمادها من المجلس العربي للاختصاصات الصحية، وتسلم عوض الكتبي، مدير عام هيئة الصحة بدبي درع الاعتماد من الدكتور عمر الرواس، أمين عام المجلس العربي للاختصاصات الصحية.

فيما حددت «الهيئة» ضمن منظومتها المستحدثة، 30 برنامجاً متخصصاً، سيتم تنفيذها في 24 مستشفى ومركزاً طبياً، وذلك كمرحلة أولى، وبداية نوعية وقوية جديدة في مجال التعليم والتدريب، والتي من المقرر أن توفر 126 فرصة تدريب للأطباء الشباب.

ركزت «الهيئة» في المرحلة الأولى لتنفيذ برامجها هذا العام على الاختصاصات الرئيسية، والتي شملت 8 تخصصات، وهي: طب الأسرة، والأمراض الباطنية، والجراحة العامة، وطب الأطفال، وطب النساء والتوليد، وجراحة العظام، وطب العيون، كما شملت برنامجاً فرعياً في اختصاص طب الإخصاب والمساعدة على الإنجاب، وهذا البرنامج الأخير، يُعد الأول من نوعه المعتمد من المجلس العربي للاختصاصات الصحية، على مستوى الوطن العربي.

شملت قائمة المرحلة الأولى من مستشفيات ومراكز معتمدة عدة، وأفاد عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي: «في إطار رؤيتنا لتطوير وتنظيم التعليم الطبي في الإمارة ودورنا في قيادة المتغيرات في التعليم الطبي التي تواكب تطور الرعاية الصحية وصحة سكان الإمارات العربية المتحدة ولضمان مواءمة أفضل لموارد التعليم الطبي مع الجهود المبذولة لتحسين الرعاية الصحية ولغاية أعداد الأطراف المعنية بالتعليم الطبي لمستقبل الرعاية الصحية والتعليم، بادرت هيئة الصحة بدبي بإنشاء أول منظومة تعليمية في القطاع الصحي الخاص التي تم اعتمادها على مستوى الوطن العربي».