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الخييلي يزيح الستار عن لوحة «5 نجوم» بمراكز تقديم الخدمة بالشارقة

الخييلي يزيح الستار عن لوحة «5 نجوم» بمراكز تقديم الخدمة بالشارقة
7 ديسمبر 2023 01:05

الشارقة (وام)

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أزاح اللواء ركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، يرافقه اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة ومحمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في مجلس الوزراء والعميد ناصر خادم الكعبي مدير عام السعادة بوزارة الداخلية الستار عن لوحة 5 نجوم لمراكز الخدمة بإمارة الشارقة «مركز شرطة المناطق الصناعية الشامل، ومركز شرطة الغرب الشامل»، وذلك ضمن نتائج تصنيف قنوات الخدمة في الحكومة الاتحادية لنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات لعام 2023 والذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وقدم وكيل الوزارة التهنئة والتقدير لكافة العاملين بهذه المراكز على تميزهم وتفانيهم وحرصهم على مسيرة التميز والريادة وفق توجيهات حكومة الإمارات ونهجها الساعي لتعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي وفق تقديم أرقى الخدمات الحكومية الشاملة.
من جانبه أكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أن الإنجاز الذي تحقق في حصول مركزي خدمات المرور والترخيص، وشرطة واسط الشامل على تصنيف «6 نجوم»، وكل من مراكز شرطة كلباء الشامل، والغرب الشامل، والمناطق الصناعية الشامل، وشرطة المنطقة الشرقية على تصنيف «5 نجوم» جاء نتيجة منظومة عمل تكاملية وفق استراتيجية وزارة الداخلية ودعم ورؤية القيادة الرشيدة، مشيراً إلى حرص شرطة الشارقة على تقديم أفضل الخدمات الشرطية للمجتمع بصورة ذكية وشاملة تسعد المجتمع وتعزز من رضا الجمهور الكريم، مؤكداً المضي قدماً في تعزيز المنجزات المحققة عبر مضاعفة الجهود وتشجيع الابتكار وتبني أفضل الممارسات العالمية.
من جهته قال العميد ناصر خادم الكعبي مدير عام السعادة بوزارة الداخلية، إن الحفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها، مؤكداً بذلك تواصل العمل والبذل والعطاء واستدامة التأهيل والتمكين ورفع مستويات الأداء، واستدامة مسيرة التطوير والتحديث في الخدمات الحكومية لضمان الريادة والتميز وتعزيز موقع الإمارات المتقدم على سلم التنافسية الدولية.

وزارة الداخلية
الإمارات
الشارقة
خليفة حارب الخييلي
سيف الزري الشامسي
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