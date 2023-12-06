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علوم الدار

«أبوظبي للبيانات الصحية»: طرح تطبيق على الهاتف للملف الصحي

كريم شاهين
7 ديسمبر 2023 01:05

دبي (وام)

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قال كريم شاهين الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للبيانات الصحية: «إن الشركة تعتزم خلال الفترة المقبلة طرح تطبيق «موبايل آب» للملف الصحي الخاص بالفرد يتم تحديثه بشكل مستمر، ما يساعده على الحصول على كل المعلومات الخاصة بملفه الصحي في أي وقت، وفي أي مكان»، مشيراً إلى أن الشركة تعمل حالياً على الجمع بين البيانات الصحية والإكلينيكية للوصول إلى العلاجات المتخصصة وفق جينات الفرد، الأمر الذي يساعد الطبيب على وصف العلاجات والأدوية المناسبة. وأوضح شاهين بمناسبة مشاركة شركة أبوظبي للبيانات الصحية في مؤتمر «cop28»، أن منصة تبادل المعلومات الصحية في أبوظبي «ملفي»، النظام الأول من نوعه على مستوى المنطقة لتبادل المعلومات الصحية، استطاعت بعد 5 أعوام ربط المستشفيات، وعددها 60 مستشفى، والمراكز الصحية وعددها 2650 على مستوى إمارة أبوظبي، ببعض بنسبة 100%.

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