الإمارات والفلبين تبحثان تطوير التعاون في مجالات العمل

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، هانز كاكداك وكيل وزارة العمل الفلبينية لشؤون الرعاية الاجتماعية والتوظيف في الخارج، بحضور السفير الفلبيني في دولة الإمارات، ألفونسو فيرديناند، وذلك على هامش زيارة كاكداك لدولة الإمارات لحضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).

وناقش اللقاء، الذي عقد في دبي، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تطوير التعاون في مجالات سوق العمل، لا سيما على صعد إدارة وتسهيل انتقال العمالة الفلبينية إلى دولة الإمارات.

وتم خلال اللقاء استعراض منظومة التشريعات المتكاملة لسوق العمل في الدولة، ودورها في ضمان حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن، وتوفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين في الدولة من خلال أنظمة مبتكرة، من أبرزها نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي تم إطلاقه في مطلع عام 2023، وشهد النظام نجاحاً كبيراً، حيث بلغ إجمالي أعداد المسجلين فيه أكثر من 6.7 مليون مشترك، واندرجت العمالة الفلبينية ضمن أعلى الجنسيات التي سجلت في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، مما يؤكد وعي وثقة العمالة بمنظومة الحماية الاجتماعية التي تكفلها البيئة التشريعية في دولة الإمارات.