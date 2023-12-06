الصايغ يحضر حفل سفارة تايلاند

أبوظبي (وام)

حضر معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، مساء أمس الأول، حفل الاستقبال الذي أقامه سواريوت شاسومبات سفير مملكة تايلاند لدى الدولة بمناسبة العيد الوطني للمملكة. حضر الحفل، الذي أقيم في فندق أنانتارا القرم الشرقي في أبوظبي، نوح صالح الحمادي مدير إدارة شرق آسيا والباسفيك، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وجمع من أبناء الجالية التايلاندية المقيمة في الدولة. وأكد سفير تايلاند، في كلمة له بهذه المناسبة، عمق ومتانة العلاقات التي تربط بلاده ودولة الإمارات والتي تأسست قبل 45 عاماً في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الإمارات وتايلاند تتمتعان بعلاقات تجارية مزدهرة، حيث وصلت التجارة البينية غير النفطية في النصف الأول من 2023 إلى 3.2 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 3.7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.