«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تستقبل وفداً من الجامعة الإسلامية الإندونيسية

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في مقرها بالعاصمة أبوظبي، وفداً من الجامعة الإسلامية الإندونيسية، لتعزيز أواصر التعاون بين الجهتين، حيث تعرف الوفد الإندونيسي إلى آلية العمل بالجامعة، والبرامج المقدمة فيها، سواء على مستوى التخصصات والبرامج الجامعية أو الدراسات العليا، كما تم تقديم عرض عن الجامعة، اشتمل على شرح تفصيلي لهذه البرامج وأهميتها ومن بينها برنامج بكالوريوس التسامح والتعايش الذي يُعد الأول من نوعه في العالم، بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في التسامح ودراسات الأديان، والبرامج الداعمة للزيارات الثقافية والعلمية لطلبة الجامعة إلى المعالم العالمية «الدينية والتاريخية»، كذلك مشاركة الطلبة في الحلقات العلمية الطلابية العالمية المتعلقة بالتسامح وحوار الأديان، كما اطلع الوفد الإندونيسي على جهود الجامعة في تصميم منهاج التربية الإسلامية وفق منظور القيم، وإلى أي مدى يمكن أن يعزز هذا المنهاج من قيمة التسامح عند تطبيقه في جميع مراحل التعليم. إلى ذلك، ألقت الدكتورة كريمة المزروعي، مستشار مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية - كلمة ترحيبية، قدمت فيها نبذه عن الجامعة، وأهم المشروعات العلمية فيها، كما أكدت في كلمتها أن الجامعة تحرص على فتح آفاق التعاون الدولي، وتعزيز الروابط بينها وبين الجامعات والمؤسسات التعليمية الرائدة على مستوى العالم، بما يخدم الأهداف الأكاديمية والعلمية المنشودة، وأكدت الدكتورة كريمة المزروعي على أهمية التعاون بين الجامعتين، لتحقيق الأهداف العلمية والأكاديمية المشتركة ونشر قيم التسامح.