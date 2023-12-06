الخميس 7 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تستقبل وفداً من الجامعة الإسلامية الإندونيسية

جانب من زيارة الوفد (من المصدر)
7 ديسمبر 2023 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إندونيسيا تعتزم إلغاء تأشيرة الدخول لمزيد من الجنسيات
منصور بن زايد يلتقي رئيس الوزراء اليمني

استقبلت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في مقرها بالعاصمة أبوظبي، وفداً من الجامعة الإسلامية الإندونيسية، لتعزيز أواصر التعاون بين الجهتين، حيث تعرف الوفد الإندونيسي إلى آلية العمل بالجامعة، والبرامج المقدمة فيها، سواء على مستوى التخصصات والبرامج الجامعية أو الدراسات العليا، كما تم تقديم عرض عن الجامعة، اشتمل على شرح تفصيلي لهذه البرامج وأهميتها ومن بينها برنامج بكالوريوس التسامح والتعايش الذي يُعد الأول من نوعه في العالم، بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في التسامح ودراسات الأديان، والبرامج الداعمة للزيارات الثقافية والعلمية لطلبة الجامعة إلى المعالم العالمية «الدينية والتاريخية»، كذلك مشاركة الطلبة في الحلقات العلمية الطلابية العالمية المتعلقة بالتسامح وحوار الأديان، كما اطلع الوفد الإندونيسي على جهود الجامعة في تصميم منهاج التربية الإسلامية وفق منظور القيم، وإلى أي مدى يمكن أن يعزز هذا المنهاج من قيمة التسامح عند تطبيقه في جميع مراحل التعليم. إلى ذلك، ألقت الدكتورة كريمة المزروعي، مستشار مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية - كلمة ترحيبية، قدمت فيها نبذه عن الجامعة، وأهم المشروعات العلمية فيها، كما أكدت في كلمتها أن الجامعة تحرص على فتح آفاق التعاون الدولي، وتعزيز الروابط بينها وبين الجامعات والمؤسسات التعليمية الرائدة على مستوى العالم، بما يخدم الأهداف الأكاديمية والعلمية المنشودة، وأكدت الدكتورة كريمة المزروعي على أهمية التعاون بين الجامعتين، لتحقيق الأهداف العلمية والأكاديمية المشتركة ونشر قيم التسامح.

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
الإمارات
إندونيسيا
الجامعة الإسلامية
آخر الأخبار
رئيس وزراء اليونان يصافح الرئيس التركي في بداية محادثاتهما
الأخبار العالمية
اليونان وتركيا تتفقان على طي صفحة الخلافات
اليوم 21:36
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
أميركا وأوكرانيا توقّعان اتفاقا بشأن الأسلحة
اليوم 21:18
موقع سياحي في إندونيسيا
الأخبار العالمية
إندونيسيا تعتزم إلغاء تأشيرة الدخول لمزيد من الجنسيات
اليوم 21:02
الرئيس الصيني يلتقي وفد الاتحاد الأوروبي
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي والصين يتوصلان لاتفاق بشأن التجارة
اليوم 20:36
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف
الأخبار العالمية
الرئيس الأذربيجاني يدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة
اليوم 20:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©