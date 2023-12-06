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فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج للموسم المقبل

فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج للموسم المقبل
7 ديسمبر 2023 01:06

إبراهيم سليم (أبوظبي)

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أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف فتح باب التسجيل ﻟﻠﺮاﻏﺒﻴﻦ في أداء ﻓﺮﻳﻀﺔ اﻟﺤﺞ، للموسم 2024 م / 1445 هجرية، وﺗﻤﺎﺷﻴﺎً ﻣﻊ رؤية القيادة الرشيدة، بتوفير ﺧﺪﻣﺎت ذﻛﻴﺔ، لإسعاد المتعاملين، ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋبر اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺬكي للهيئة AWQAFUAE، أو اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ للهيئة www.awqaf.gov.ae، وذلك في الموعد المحدد ابتداءً من يوم 5 ديسمبر إلى 21 ديسمبر الجاري.
وحددت «الهيئة»، وذلك عبر منصاتها، الخطوات الخاصة للتقدم بالطلب، وذلك من خلال تنزيل اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺬكي ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ AWQAFUAE ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ اﻹﻟﻜتروﻧﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ «أبل ستور أو جوجل بلاي»، وهي الخطوة الأولى، والخطوة الثانية اﻟﺪﺧﻮل إلى اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، واختيار خدمة ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺣﺞ، والخطوة الثالثة الدخول بالهوية الرقمية، والخطوة الرابعة، اختيار أيقونة التسجيل، والخطوة الخامسة الموافقة على الشروط والأحكام، والخطوة السادسة، المراجعة والتأكد من ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، والخطوة السابعة والخاصة بأصحاب الهمم أو اﻷﻣﺮاض المستعصية يمكنهم اختيار الحالة من بين قائمة الحالات الخاصة «بالتطبيق»، مع إرفاق المستند المطلوب.
وفي حالة الرغبة بالتقديم للحج عبر برنامج زايد للحج، يمكن اختيار «نعم» واستكمال بقية الحقول، وإرفاق المتطلبات، ثم إرﺳﺎل اﻟﻄﻠﺐ وتسلم الرﻗﻢ اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.
وفيما يتعلق بخيار إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺤﺮم أو ﻣﺮاﻓﻖ أو أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ «اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻌﺎﺋلي» يتوجب أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺤﺮم أو اﻟﻤﺮاﻓﻖ أو ﻓﺮد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻗﺪ اﺳﺘﻜﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﺣﺎصلاً ﻋلى رﻗﻢ ﻣﺮﺟﻌﻲ ﻟﻠﻄﻠﺐ، ثم اﻟﺪﺧﻮل إلى ﺧﻴﺎر ﺗﺴﺠﻴﻞ الحج ﺛﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻠب «إﺿﺎﻓﺔ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ».

هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف
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