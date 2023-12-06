تعاون بين «أبوظبي للصحة العامة» وM42

أبوظبي (الاتحاد)

وقع مركز أبوظبي للصحة العامة، الجهة التابعة لدائرة الصحة - أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة M42، شركة رائدة في مجال الصحة، هي الأولى من نوعها، تسعى لإعادة صياغة مستقبل الصحة بطريقة مستدامة اعتماداً على التكنولوجيا باعتبارها عاملاً أساسياً.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز نظم الصحة العامة، حيث جاء التوقيع خلال مؤتمر الأطراف COP28، الحدث المناخي الأكبر هذا العام، المنعقد حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة «جي 42 للرعاية الصحية» التابعة لـ M42 بجمع وتحليل عينات لرصد انتشار مسببات الأمراض، والكشف عن تفشي الأمراض، وتسخير البيانات المتوفرة لتطوير نموذج قادر على التنبؤ بالتحديات الصحية المحتملة.

وبحضور كل من مطر النعيمي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، وأشيش كوشي، رئيس العمليات التشغيلية للمجموعة في M42، وقع المذكرة كل من الدكتورة فريدة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة والدكتور فهد المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة M42.

وقالت الدكتورة فريدة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة: «تعكس هذه الشراكة مع شركة M42 التزام مركز أبوظبي للصحة العامة للمضي في استكشاف السبل الممكنة لخدمة المجتمع بشكل أفضل والحد من انتشار أي مرض محتمل قد يضر أفراده. وتؤكد مذكرة التفاهم على إيماننا بالارتباط الوثيق بين المناخ والصحة، وأهمية الشراكات وتعزيز سبل التعاون من أجل تعزيز صحة وسلامة المجتمعات، ما يجعلنا حريصين على توحيد الجهود مع جميع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية التي تسعى إلى التعاون من أجل بناء مستقبل أفضل».

وأضافت الحوسني: «يمثل توقيع مذكرة التفاهم في مؤتمر الأطراف COP28 أهمية بالغة، حيث يجمع المؤتمر القادة من جميع أنحاء العالم لمواجهة التحديات الملحة في عصرنا. ولأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأطراف، يحتفل COP28 بـ«يوم للصحة»، حيث نضع صحة وسلامة المجتمع على رأس أولوياتنا».

ومن جانبه، أوضح الدكتور فهد المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة M42 أهمية الابتكار لتحقيق الأهداف الوطنية للحياد المناخي: «عندما يتعلق الأمر بالحد من التأثير المناخي لقطاع الصحة، فإن الوقاية تقع في صميم الجهود المبذولة، نظراً إلى أن تقليص عدد المرضى يسهم بدوره في تقليل الانبعاثات. وبصفتنا شريكاً صحياً رئيساً في مؤتمر الأطراف COP28، نضع في شركة M42 الوقاية على رأس أولوياتنا، وليس العلاج فحسب، ونلتزم بالمشاركة في رسم ملامح مستقبل مستدام للصحة، تدفعه حلول التكنولوجيا الصحية الوقائية والدقيقة، حيث تساهم مثل هذه المبادرات في تعزيز الصحة العامة وبناء نظم بيئية أكثر صحة للجميع».

ومن خلال استخدام سبل مبتكرة، تهدف هذه الشراكة إلى المساهمة في الارتقاء بتجربة السفر وجعلها أكثر أماناً من خلال تحسين معايير الصحة العامة.

وضمن المشاركة مؤتمر الأطراف COP28، تستعرض دائرة الصحة أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة أبرز المبادرات والبرامج للرعاية الصحية المستدامة، مع تسليط الضوء على أثر التغير المناخي على ثلاث ركائز رئيسة تنطوي على أهمية كبيرة لتحقيق استدامة خدمات الرعاية الصحية، وهي أثر التغير المناخي على الأفراد، والمجتمع، ومنظومة الرعاية الصحية ككل.