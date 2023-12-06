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إطلاق مسار عجمان للحياد الكربوني

خلال إطلاق المسار (من المصدر)
7 ديسمبر 2023 01:05

عجمان (الاتحاد) 

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أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن إطلاق مسار عجمان للحياد الكربوني خلال مشاركتها في مؤتمر «كوب 28».
وأكد عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة أن المسار يهدف إلى ريادة الإمارة في تخفيض الانبعاثات والوصول للحياد الكربوني، والمشروع بما يتميز به من أفكار يعد المشروع الأول على مستوى المنطقة.
وقال: إن الدائرة تسعى من خلال تبني المبادرة في المرحلة الأولى للمنشآت الصناعية، إلى العمل على خطط قصيرة المدى وخطط طويلة المدى للتقليل من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الأنشطة المختلفة للمنشآت بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وستشمل المبادرة في المرحلة الثانية المؤسسات التجارية والحكومية للوصول إلى الحياد الكربوني2050، حيث تتبنى المبادرة عدة ممارسات خضراء سيتم تطبيقها لضمان تحقيق المستهدفات وذلك من خلال تعزيز استخدام الطاقة النظيفة لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى فرز النفايات من المصدر وإعادة تدويرها وفرزها، كما وسيتم العمل على استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة، والتغير في نظام الإنتاج والاعتماد على عمليات التدوير للنفايات.

الحياد الكربوني
كوب 28
COP28
الإمارات
عجمان
دائرة البلدية والتخطيط
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