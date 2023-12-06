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إطلاق اسم «مركز مبادلة لأبحاث مناخ وبيئة الخليج العربي» على أحد مراكز «نيويورك أبوظبي»

خلال توقيع الشراكة (من المصدر)
7 ديسمبر 2023 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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بفضل شراكة استراتيجية بين جامعة نيويورك أبوظبي وشركة مبادلة للاستثمار، تمت إعادة تسمية أحد مراكز الجامعة ليصبح «مركز مبادلة لأبحاث مناخ وبيئة الخليج العربي». ويعد المركز الذي ترعاه مبادلة حسب الشراكة، من الجهات البحثية الرائدة في مجال المناخ والبيئة في شبه الجزيرة العربية ومنطقة الخليج، ويلعب دوراً حيوياً في مواكبة البحث العلمي حول تغير المناخ المحلي والإقليمي والبيئة للتطورات السريعة التي تشهدها مجتمعات المنطقة واقتصاداتها.
وبهذه المناسبة، قال منصور الكتبي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة: «إن التزام مبادلة بإبرام شراكات طويلة الأمد يعد جزءاً لا يتجزأ من هويتنا وقيمنا المؤسسية. وبينما نواصل إقامة شراكات استراتيجية، تأتي رعاية مركز مبادلة لأبحاث مناخ وبيئة الخليج العربي في جامعة نيويورك أبوظبي، كشهادة على دعمنا المستمر للجهود الرامية للنهوض بعلوم المناخ والبيئة. كما تعزز مثل هذه الشراكات رؤيتنا وسعينا للعمل من أجل إحداث تأثير إيجابي وتعزيز الابتكار وتبادل المعرفة من أجل مستقبل مستدام».

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