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علوم الدار

384 طالباً وطالبة يزورون مركز «إرث من أرض زايد»

جانب من زيارة الطلبة (من المصدر)
7 ديسمبر 2023 01:08

دبي (الاتحاد)

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استقبل مركز التعليم الأخضر – إرث من أرض زايد 384 طالباً وطالبة من 12 مدرسة من أنحاء الدولة كافة، وتفاعل الطلبة مع الأنشطة التعليمية والترفيهية التي يقدمها المركز والمصممة لزيادة وعيهم البيئي من خلال تجارب تجمع المتعة والمعرفة. ولقيت المنصات التفاعلية المخصصة للتركيز على التنوع البيئي في دولة الإمارات، إقبالاً لافتاً من الطلبة، إلى جانب لعبة «استدامة كرافت» المستوحاة من التنوع الطبيعي والبيولوجي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والغرفة المصممة لتوفير محتوى تعليمي حول قضايا المناخ بالتعاون مع معهد SEE.  

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