عبد الرحمن العور: سياسات سوق العمل الإماراتي متوافقة مع التوجهات لمستقبل أكثر استدامة

دبي (الاتحاد)

افتتح معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، جناح «الانتقال العادل» الذي تنظمه منظمة العمل الدولية والمفوضية الأوروبية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي تستضيفه دولة الإمارات.

وأكد معالي وزير الموارد البشرية والتوطين أن «الجناح يوفر فرصة لتبادل التجارب والخبرات والوقوف على أفضل الممارسات في مجالات العمل المناخي، ما يسهم في رسم خريطة طريق للوصول إلى مستقبل أكثر استدامة».

وبين معاليه، أن دولة الإمارات تأتي في مقدمة الدول التي تبادر في وضع استراتيجيات وتدشين مبادرات تدعم العمل المناخي، ولعل أكثرها طموحاً هي استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 بما يتواءم مع أهداف اتفاق باريس للمناخ بهدف تخفيض الانبعاثات، ويتطلب تحقيق هذه الاستراتيجية تكاتف الجهود بين مختلف القطاعات ووضع الحلول المرنة التي تدعم التغيير، حيث سعت وزارة الموارد البشرية والتوطين منذ فترة طويلة عبر سياساتها في سوق العمل، إلى خلق بيئة مزدهرة وجاذبة للمواهب من جميع أنحاء العالم، والحفاظ عليها، وتوفير الظروف الملائمة لتفوقها وإبداعها، وعملت الوزارة على إعداد تقرير لتقييم وضع الوظائف الخضراء بالدولة ضمن مساعيها لدراسة اتجاهات سوق العمل المستقبلية، ومعالجة الفجوات، واقتراح خطط عمل لبناء مستقبل أكثر استدامة في ظل المتغيرات العالمية وتأثيرات هذا التحول على العمال وسوق العمل.

وأشار معالي عبدالرحمن العور في كلمته إلى تصنيف نحو 12% من وظائف في القطاع الخاص كوظائف خضراء.

ولفت معاليه إلى أن «دولة الإمارات عززت مكانتها بوصفها شريكاً رائداً، ومضيفاً مثالياً لمؤتمر المناخ هذا العام، والذي من المتوقع أن يحقق قفزات نوعية في إطار العمل المناخي المشترك، بفضل الملفات الغنية التي يطرحها المؤتمر، والمبادرات الكبيرة التي أطلقت خلاله».

كما تعكس تجربة دولة الإمارات، «التزام الدولة بتمكين الانتقال العادل للعاملين على أرضها من خلال تحقيق بنية متكاملة للانتقال العادل للعاملين في ظل المتغيرات المناخية، ضمن رؤية شاملة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، وترتكز على التطوير المستمر للمهارات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، ووضع آليات الحماية الاجتماعية المبتكرة والداعمة للتكيف مع المتغيرات المناخية».

والتقى معالي وزير الموارد البشرية والتوطين مع سيليست دريك، نائب مدير عام منظمة العمل الدولية على هامش الجلسة الحوارية التي عقدت ضمن منصة «الانتقال العادل»، بحضور مجموعة من كبار المسؤولين من المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية ووزارة الموارد البشرية والتوطين.