الخميس 7 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«إي آند» توقّع اتفاقية قرض أخضر

القرض خطوة تتماشى مع التزام الشركة بالعمل المناخي (من المصدر)
7 ديسمبر 2023 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد يلتقي رئيس الوزراء اليمني
مركز النقل المتكامل في أبوظبي يدشن أسطول حافلات تعمل بالطاقة الكهربائية بالتزامن مع COP28
مؤتمر الأطراف «COP28»
تابع التغطية كاملة

أعلنت «إي آند»، أمس، عن توقيع أول اتفاقية لقرض أخضر بقيمة 366 مليون درهم (ما يقارب 100 مليون دولار أميركي)، كخطوة استراتيجية تتماشى مع التزامها بالعمل المناخي خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف (COP28). 
كما تتماشى هذه الخطوة مع التزام «إي آند» بالمسؤولية البيئية والاجتماعية، وتعد خطوة مهمة نحو تمويل المشاريع المستدامة التي لها تأثير إيجابي ومباشر على المجتمعات. ويدعم إطار التمويل المستدام استراتيجية «إي آند» البيئية والاجتماعية والحَوْكَمَة (ESG)، ويهدف إلى قيادة التغيير من خلال إصدار مجموعة من أدوات التمويل المُسْتَدَام، بما في ذلك السَّنَدَات الخضراء والسندات الاجتماعية وسندات الاسْتِدَامَة، ويتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، مثل المبادئ الصادرة عن الرابطة الدولية لسوق رأس المال (ICMA)، ويتيح الإطار تمويل المشاريع المسؤولة عن دعم العمل المناخي في قطاع التكنولوجيا.
وحصلت «إي آند» على قرض أخضر بقيمة 100 مليون دولار أميركي، لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات التنمية المستدامة المؤهّلة، التي تغطِّي مجالات محددة في الطاقة المتجددة، ووسائل النقل الصديقة للبيئة. كما يسهل الإطار تمويلَ مشروعات إضافية مستقبلية تركِّز على التنمية المُسْتَدَامَة، منها إمدادات المياه المستدامة، وإدارة النفايات، والمباني الخضراء، والحَدّ من التلوث.
وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ «إي آند»: «امتداداً لما أعلنته (إي آند) خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف (COP28) عن التزامها بتحقيق الحياد المناخي عبر جميع عملياتها في كافة الأسواق التي تعمل بها بحلول عام 2040، يأتي التوقيع على أول قرض أخضر كخطوة مهمة للمجموعة تعكس رؤيتها لدمج الاستدامة في الأعمال والاستراتيجيات التمويلية. كما تعزّز هذه الخطوة من التزام (إي آند) بتحقيق مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية، وتبرهن سعيها لقيادة الابتكارَ في قطاع التكنولوجيا بمختلف الأسواق التي تتواجد فيها».

COP28
الإمارات
كوب 28
العمل المناخي
المناخ
التغير المناخي
آخر الأخبار
رئيس وزراء اليونان يصافح الرئيس التركي في بداية محادثاتهما
الأخبار العالمية
اليونان وتركيا تتفقان على طي صفحة الخلافات
اليوم 21:36
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
أميركا وأوكرانيا توقّعان اتفاقا بشأن الأسلحة
اليوم 21:18
موقع سياحي في إندونيسيا
الأخبار العالمية
إندونيسيا تعتزم إلغاء تأشيرة الدخول لمزيد من الجنسيات
اليوم 21:02
الرئيس الصيني يلتقي وفد الاتحاد الأوروبي
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي والصين يتوصلان لاتفاق بشأن التجارة
اليوم 20:36
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف
الأخبار العالمية
الرئيس الأذربيجاني يدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة
اليوم 20:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©