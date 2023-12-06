«إي آند» توقّع اتفاقية قرض أخضر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «إي آند»، أمس، عن توقيع أول اتفاقية لقرض أخضر بقيمة 366 مليون درهم (ما يقارب 100 مليون دولار أميركي)، كخطوة استراتيجية تتماشى مع التزامها بالعمل المناخي خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف (COP28).

كما تتماشى هذه الخطوة مع التزام «إي آند» بالمسؤولية البيئية والاجتماعية، وتعد خطوة مهمة نحو تمويل المشاريع المستدامة التي لها تأثير إيجابي ومباشر على المجتمعات. ويدعم إطار التمويل المستدام استراتيجية «إي آند» البيئية والاجتماعية والحَوْكَمَة (ESG)، ويهدف إلى قيادة التغيير من خلال إصدار مجموعة من أدوات التمويل المُسْتَدَام، بما في ذلك السَّنَدَات الخضراء والسندات الاجتماعية وسندات الاسْتِدَامَة، ويتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، مثل المبادئ الصادرة عن الرابطة الدولية لسوق رأس المال (ICMA)، ويتيح الإطار تمويل المشاريع المسؤولة عن دعم العمل المناخي في قطاع التكنولوجيا.

وحصلت «إي آند» على قرض أخضر بقيمة 100 مليون دولار أميركي، لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات التنمية المستدامة المؤهّلة، التي تغطِّي مجالات محددة في الطاقة المتجددة، ووسائل النقل الصديقة للبيئة. كما يسهل الإطار تمويلَ مشروعات إضافية مستقبلية تركِّز على التنمية المُسْتَدَامَة، منها إمدادات المياه المستدامة، وإدارة النفايات، والمباني الخضراء، والحَدّ من التلوث.

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ «إي آند»: «امتداداً لما أعلنته (إي آند) خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف (COP28) عن التزامها بتحقيق الحياد المناخي عبر جميع عملياتها في كافة الأسواق التي تعمل بها بحلول عام 2040، يأتي التوقيع على أول قرض أخضر كخطوة مهمة للمجموعة تعكس رؤيتها لدمج الاستدامة في الأعمال والاستراتيجيات التمويلية. كما تعزّز هذه الخطوة من التزام (إي آند) بتحقيق مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية، وتبرهن سعيها لقيادة الابتكارَ في قطاع التكنولوجيا بمختلف الأسواق التي تتواجد فيها».