معرض «17 وجهاً للعمل لـ17 امرأة قيادية» يعرض إنجازات نسوية إماراتية في «COP28»

أبوظبي (وام)

يُقام ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي «COP28»، معرض دولي بعنوان «17 وجهاً للعمل» يضم 17 امرأة قيادية إماراتية ساهمن في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنظمه هيئة الأمم المتحدة في جنيف، بالتعاون مع الجمعية السويسرية للمرأة والتمكين، والاتحاد النسائي العام ووزارة الخارجية في الدولة.

وأكدت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن إقامة هذا المعرض ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، يُعد تكريماً للشخصيات الـ 17 اللواتي تعرض قصصهن في هذا الحدث العالمي، معربة عن الشكر لهيئة الأمم المتحدة في جنيف والجمعية السويسرية للمرأة والتمكين، ولجهودهما وسعيهما لتكريم عطاء المرأة.

وضمت قائمة 17 وجهاً نسائياً إماراتياً، شخصيات مثلت كل منها هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، إذ مثلت شيخة ثاني المرر، مديرة مشروع في «الهلال الأحمر» الإماراتي الهدف الأول «القضاء على الفقر»، فيما مثلت خلود حسن النويس، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات وأمين عام لجنة «نعمة» - المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء، الهدف الثاني «القضاء التام على الجوع»، ومثلت الهدف الثالث «الصحة الجيدة والرفاه» الدكتورة فريدة إسماعيل الحوسني، مديرة إدارة الأمراض السارية في مركز أبوظبي للصحة العامة، الذي يدعم أهداف التنمية المستدامة.

ومثلت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، الهدف الرابع «التعليم الجيد»، إذ يُطلق عليها الطالبة المستدامة، فيما مثلت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، الهدف الخامس «المساواة بين الجنسين»، ومثلت الدكتورة مريم الشحي، أستاذ مساعد - البنية التحتية المدنية والهندسة البيئية في جامعة خليفة، الهدف السادس «المياه النظيفة والنظافة الصحية».

أما المهندسة طيبة الهاشمي، رئيسة معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، والرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك البحرية»، فمثلت الهدف السابع «طاقة نظيفة وبأسعار معقولة»، فيما مثلت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة سابقة، الهدف الثامن «العمل اللائق ونمو الاقتصاد»، فهي تُعد أول وزيرة تتولى حقيبة الاقتصاد في حكومة دولة الإمارات، ومثلت المهندسة غالية المناعي، رئيسة لجنة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، ومديرة إدارة مركز التميز الرقمي في بوابة المقطع التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، الهدف التاسع «الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية»، حيث تؤمن بأهمية التصنيع المستدام والابتكار.

وضمت القائمة مريم الحمادي، المديرة العامة لمؤسسة القلب الكبير، التي مثلت الهدف العاشر «الحد من أوجه عدم المساواة»، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وهي تحمل شغفاً خاصاً تجاه الهدف الحادي عشر «مدن ومجتمعات محلية مستدامة»، وتعمل المهندسة عذيبة سعيد القايدي، وكيل مساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، على تحقيق الهدف الثاني عشر «الاستهلاك والإنتاج المسؤولان»، في حين مثلت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، الهدف الثالث عشر «العمل المناخي»، حيث تميزت بعملها في المساواة بين الجنسين من خلال مشاركتها مع مختلف الكيانات والجهات التي تتوافق مع شغفها بالاستدامة.

وتهتم ميثاء محمد بوغنوم الهاملي، رئيسة قسم تقييم وصون التنوع البيولوجي البحري - التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة بأبوظبي، بتنفيذ الهدف الرابع عشر «الحياة تحت الماء»، فيما ضمت القائمة رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف «COP28» ورئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، والعضو المنتدب-هيئة البيئة بأبوظبي، والتي مثلت الهدف الخامس عشر»الحياة في البر، وتطبق العميد ركن عفراء سعيد الفلاسي، قائد مدرسة خولة بن الأزور العسكرية، الهدف السادس عشر المعني بـ«السلام والعدل والمؤسسات القوية»، بينما أسهمت الريم الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في تحقيق الهدف السابع عشر «عقد الشراكات لتحقيق الأهداف».