«الإمارات نظيفة» تنطلق من الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

بمشاركة 500 متطوع، انطلقت قافلة الدورة الـ22 لحملة «الإمارات نظيفة» لمجموعة عمل الإمارات للبيئة من إمارة الفجيرة، لتواصل القافلة مسيرها خلال الأيام المقبلة برعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، وبالتعاون مع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، في مختلف إمارات الدولة، حيث تحط رحالها يوم 6 ديسمبر الجاري في الشارقة، ومنها إلى أم القيوين يوم 9 ديسمبر، فأبوظبي يوم 12 ديسمبر، ثم رأس الخيمة 13 ديسمبر، لتتجه لعجمان 14 ديسمبر، ودبي 16 ديسمبر .. وامتد موقع التنظيف الذي استهدفته الحملة الافتتاحية بالفجيرة إلى مسافة كيلومترين مربعين، وأشارت المشاركة الواسعة إلى الالتزام المتنامي بالاستدامة البيئية. وقالت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس، رئيس المجموعة إن حملة الإمارات نظيفة شهادة على قوة العمل الجماعي. وأضافت: «من المشجع أن نشهد هذا الإجماع المتنوع على قضية (الحفاظ على بيئتنا)».