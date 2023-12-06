«ماراثون أفكار» لمعالجة القضايا البيئية

أبوظبي (الاتحاد)

بهدف تعزيز الوعي بأهمية العمل التطوعي من أجل الاستدامة، أطلقت مؤسسة الإمارات ماراثون الأفكار الافتراضي المفتوح للمنظمات التابعة للرابطة والمنظمات غير الربحية والتطوعية في جميع أنحاء العالم، ويأتي الماراثون بالتعاون مع الرابطة الدولية للجهود التطوعية (IAVE) وبالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة البيئة - أبوظبي.

وتتمحور المنافسة حول إيجاد حلول مبتكرة لثلاثة تحديات بيئية هي: الصحة والتعافي والسلام، والطبيعة والأرض والمحيطات، والشباب والتعليم والمهارات، ويشارك 15 فريقاً عالمياً (خمسة فرق لكل تحدٍ)، وستختار لجنة التحكيم ثلاثة أفكار قابلة للتنفيذ. وتقدم الفرق الثلاثة الفائزة عروضها أمام لجنة التحكيم في مارس المقبل، وتحصل على منحة لتمويل مشروعاتها.

وقال أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: «المسابقة تدعم أجندة الاستدامة في الإمارات عبر إحداث تأثير واسع النطاق، وكلنا أمل أن تسهم في إلهام الفرق التطوعية العالمية لابتكار مبادرات بيئية جديدة».