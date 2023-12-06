«التغير المناخي وحقوق الإنسان» في ندوة بالتزامن مع «COP28»

دبي (وام)

نظم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أمس الأول، الندوة السنوية بعنوان «التغير المناخي وحقوق الإنسان: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان»، بدعم من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي عقدت بالتزامن مع مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي تستضيفه الدولة في مدينة إكسبو دبي.

وألقى مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الكلمة الافتتاحية، والتي رحب فيها بجميع المشاركين في الندوة، وأكد ضرورة المشاركة الفاعلة والعمل سوياً لتحقيق الأهداف المرجوة من الندوة، وتحويل الأفكار إلى إنجازات قابلة للتطبيق في إطار حقوق الإنسان البيئية.