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قادة يناقشون دور القطاع الخاص في التقييم العالمي الأول لتقدم العمل المناخي في COP28

قادة يناقشون دور القطاع الخاص في التقييم العالمي الأول لتقدم العمل المناخي في COP28
7 ديسمبر 2023 01:05

دبي (الاتحاد)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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انعقدت جلسةٌ رفيعة المستوى للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة عن تغير المناخ (UNFCCC)، في اليوم الخامس من البرنامج الرسمي لمؤتمر COP28، لمناقشة الدور المفصلي الذي يجب أن يؤديه القطاع الخاص وأهمية الابتكارات والتكنولوجيا في مرحلة التنفيذ التي ستعقب التقييم الأول لتقدم الجهود المناخية الذي أفصح عن نتائجه في COP28.
وشارك في هذه الجلسة رفيعة المستوى متحدثون بارزون، منهم آنا كرويب من الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وجيسون ويليامز من سيتي بنك، وسارة بيندورف من جوجل، ولين غوفايرتس من فيتو، الذين ناقشوا المساهمات التي قدمها القطاع الخاص في التقييم العالمي الأول على صعيد الأبحاث والتطوير، والابتكار التكنولوجي، والأدوات التمويلية الشمولية، ومنهجيات التعاون.

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