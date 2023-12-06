قادة يناقشون دور القطاع الخاص في التقييم العالمي الأول لتقدم العمل المناخي في COP28

دبي (الاتحاد)

انعقدت جلسةٌ رفيعة المستوى للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة عن تغير المناخ (UNFCCC)، في اليوم الخامس من البرنامج الرسمي لمؤتمر COP28، لمناقشة الدور المفصلي الذي يجب أن يؤديه القطاع الخاص وأهمية الابتكارات والتكنولوجيا في مرحلة التنفيذ التي ستعقب التقييم الأول لتقدم الجهود المناخية الذي أفصح عن نتائجه في COP28.

وشارك في هذه الجلسة رفيعة المستوى متحدثون بارزون، منهم آنا كرويب من الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وجيسون ويليامز من سيتي بنك، وسارة بيندورف من جوجل، ولين غوفايرتس من فيتو، الذين ناقشوا المساهمات التي قدمها القطاع الخاص في التقييم العالمي الأول على صعيد الأبحاث والتطوير، والابتكار التكنولوجي، والأدوات التمويلية الشمولية، ومنهجيات التعاون.