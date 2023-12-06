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تفاهم بين «الوطني للأرصاد» ومراكز في 3 دول

تفاهم بين «الوطني للأرصاد» ومراكز في 3 دول
7 ديسمبر 2023 01:06

دبي (الاتحاد)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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وقع المركز الوطني للأرصاد، خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف «COP28»، مذكرات تفاهم عدة مع خدمات الأرصاد الجوية والهيدرولوجية الوطنية لثلاث حكومات أعضاء في منظمة الأرصاد العالمية للأرصاد الجوية وهي إندونيسيا وجنوب أفريقيا وموزمبيق.
ويهدف المركز الوطني للأرصاد، إلى أن تكون تلك الاتفاقيات نقطة انطلاق لتعزيز التعاون في كل الجوانب المشتركة في مجال الأرصاد الجوية، وشملت المذكرات التي تم توقيعها مذكرة تفاهم مع الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية والمناخية والجيوفيزيائية، ومذكرة تفاهم مع خدمة الأرصاد الجوية في جنوب أفريقيا، ومذكرة تفاهم مع المعهد الوطني للأرصاد الجوية في موزمبيق.
ووقع الدكتور عبد الله أحمد المندوس، مدير عام المركز مع كل من البروفيسور الدكتور دويكوريتا كارناواتي، الممثل الدائم لإندونيسيا، والسيد إشام أبادر، الممثل الدائم لجنوب أفريقيا، وأديريتو سيلسو فيليكس أراموجي، الممثل الدائم لموزمبيق في منظمة الأرصاد العالمية، نيابة عن منظماتهما الخاصة. وأعرب الدكتور عبد الله أحمد المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد، عن سعادته البالغة لتوقيع الاتفاقيات، وأكد أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في جهود التعاون الدولي في مجال الأرصاد الجوية. وقال: «نحن فخورون بتوقيع هذه الاتفاقيات التي تعزز التعاون المشترك وتقدم إطاراً قوياً لتعزيز التبادل المعرفي وتطوير قدراتنا في توفير تنبؤات دقيقة للطقس».
من جهتها، أشارت البروفيسور الدكتور دويكوريتا كارناواتي، رئيسة الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية والمناخية والجيوفيزيائية، إلى أهمية هذه الشراكة في تعزيز جودة البيانات الجوية، والمساهمة في تقديم تنبؤات دقيقة للطقس في منطقة جنوب شرق آسيا.

المركز الوطني للأرصاد
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