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وزير خارجية كوستاريكا: آليات مبتكرة لتعزيز تمويل المشاريع المناخية

أرنولدو أندريه
7 ديسمبر 2023 01:06

دبي (وام)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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دعا أرنولدو أندريه وزير الخارجية الكوستاريكي، المجتمع الدولي خلال مؤتمر الأطراف COP28، إلى التفكير في صياغة تمويل العمل المناخي بطريقة مبتكرة وإبداعية، باستخدام آليات مالية جديدة، لضمان بقاء كوكب الأرض ضمن حد 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. وأشار، في تصريحات على هامش الحدث العالمي، إلى وجود عدد من التحديات المالية التي تواجهها دول أميركا اللاتينية في معالجة تغير المناخ. وأعرب أندريه عن رضاه عن نتائج COP28، خاصة فيما يتعلق بالموافقة على تفعيل الصندوق العالمي للمناخ والتعهدات التي قدمتها بلدان عديدة، وخاصة الدول المتقدمة، مشيراً إلى الإعلان يعتبر خطوة إيجابية، معرباً عن تطلعه للمزيد من الخطوات.
وشدد على أن كوستاريكا لديها أهداف طموحة، ويجب أن يكون هناك تمويل مستدام لهذا الصندوق لمعالجة الأضرار والخسائر المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ.

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