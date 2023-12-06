الخميس 7 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نهيان بن مبارك يفتتح أعمال «المؤتمر الدولي لمستقبل أكثر استدامة»

نهيان بن مبارك يفتتح أعمال «المؤتمر الدولي لمستقبل أكثر استدامة»
7 ديسمبر 2023 01:06

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد يلتقي رئيس الوزراء اليمني
نهيان بن مبارك يفتتح المدرسة الإيطالية الدولية بأبوظبي
مؤتمر الأطراف «COP28»
تابع التغطية كاملة

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أعمال «المؤتمر الدولي لمستقبل أكثر استدامة 2023» الذي نظمته جامعة أبوظبي أمس بالتعاون مع «منظمة الصحة العالمية» و«الجمعية الدولية للتقنية الجيولوجية البيئية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومؤسسة أدفانس للتعليم العالي «AdvanceHE» وهيئة البيئة في أبوظبي. كما تعاون في تنظيم المؤتمر الشبكة الإيطالية للجامعات من أجل التنمية المستدامة، وغرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعدد من الجامعات الرائدة على مستوى العالم. وشكل المؤتمر، الذي عقد في دبي واستمرت أعماله لمدة يوم واحد، منصة بارزة للباحثين والخبراء المتخصصين لمناقشة التحديات المُلحة في مجال الاستدامة واقتراح حلول فاعلة في هذا المجال، وشهد مشاركة 600 من الأكاديميين والخبراء والباحثين الوطنيين والدوليين في مجال الاستدامة من 70 دولة، بما فيها المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وإيطاليا، وكندا، وأستراليا، والبرازيل، وإسبانيا، وإندونيسيا، بالإضافة إلى طلبة البكالوريوس والدراسات العليا في جامعة أبوظبي. وأُعلن خلال المؤتمر عن قائمة الفائزين بجائزة التصنيف العالمي للجامعات«UI GreenMetric» لعام 2023 في مجال الاستدامة، والتي ضمت أسماء أفضل الجامعات العالمية، حيث حصلت جامعة أبوظبي على التصنيف الـ 359 كواحدة من أفضل الجامعات المُستدامة في العالم، كما تم الإعلان عن أفضل 15 ورقة بحثية في المسارات الخمسة خلال المؤتمر، بالإضافة إلى 3 فائزين لأفضل ورقات بحثية قدمها طلبة الدكتوراه في إدارة الأعمال.
كذلك شهد «المؤتمر الدولي لمستقبل أكثر استدامة 2023» توقيع جامعة أبوظبي لـ 5 مذكرات تفاهم مع سبعة شركاء دوليين مرموقين، والإعلان عن إطلاق معهد جامعة أبوظبي لأبحاث المستقبل المستدام.

COP28
الإمارات
كوب 28
نهيان بن مبارك
جامعة أبوظبي
آخر الأخبار
رئيس وزراء اليونان يصافح الرئيس التركي في بداية محادثاتهما
الأخبار العالمية
اليونان وتركيا تتفقان على طي صفحة الخلافات
اليوم 21:36
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
أميركا وأوكرانيا توقّعان اتفاقا بشأن الأسلحة
اليوم 21:18
موقع سياحي في إندونيسيا
الأخبار العالمية
إندونيسيا تعتزم إلغاء تأشيرة الدخول لمزيد من الجنسيات
اليوم 21:02
الرئيس الصيني يلتقي وفد الاتحاد الأوروبي
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي والصين يتوصلان لاتفاق بشأن التجارة
اليوم 20:36
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف
الأخبار العالمية
الرئيس الأذربيجاني يدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة
اليوم 20:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©