نهيان بن مبارك يفتتح أعمال «المؤتمر الدولي لمستقبل أكثر استدامة»

دبي (وام)

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أعمال «المؤتمر الدولي لمستقبل أكثر استدامة 2023» الذي نظمته جامعة أبوظبي أمس بالتعاون مع «منظمة الصحة العالمية» و«الجمعية الدولية للتقنية الجيولوجية البيئية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومؤسسة أدفانس للتعليم العالي «AdvanceHE» وهيئة البيئة في أبوظبي. كما تعاون في تنظيم المؤتمر الشبكة الإيطالية للجامعات من أجل التنمية المستدامة، وغرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعدد من الجامعات الرائدة على مستوى العالم. وشكل المؤتمر، الذي عقد في دبي واستمرت أعماله لمدة يوم واحد، منصة بارزة للباحثين والخبراء المتخصصين لمناقشة التحديات المُلحة في مجال الاستدامة واقتراح حلول فاعلة في هذا المجال، وشهد مشاركة 600 من الأكاديميين والخبراء والباحثين الوطنيين والدوليين في مجال الاستدامة من 70 دولة، بما فيها المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وإيطاليا، وكندا، وأستراليا، والبرازيل، وإسبانيا، وإندونيسيا، بالإضافة إلى طلبة البكالوريوس والدراسات العليا في جامعة أبوظبي. وأُعلن خلال المؤتمر عن قائمة الفائزين بجائزة التصنيف العالمي للجامعات«UI GreenMetric» لعام 2023 في مجال الاستدامة، والتي ضمت أسماء أفضل الجامعات العالمية، حيث حصلت جامعة أبوظبي على التصنيف الـ 359 كواحدة من أفضل الجامعات المُستدامة في العالم، كما تم الإعلان عن أفضل 15 ورقة بحثية في المسارات الخمسة خلال المؤتمر، بالإضافة إلى 3 فائزين لأفضل ورقات بحثية قدمها طلبة الدكتوراه في إدارة الأعمال.

كذلك شهد «المؤتمر الدولي لمستقبل أكثر استدامة 2023» توقيع جامعة أبوظبي لـ 5 مذكرات تفاهم مع سبعة شركاء دوليين مرموقين، والإعلان عن إطلاق معهد جامعة أبوظبي لأبحاث المستقبل المستدام.