سعيد بن طحنون يحضر أفراح النعيمي والكعبي والشامسي في العين

العين (الاتحاد)

حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامه علي فهد علي النعيمي بمناسبة زفاف نجله «محمد» إلى كريمة جمال عبيد خميس الكعبي، أقيم الحفل في مجلس الفوعه - بمدينة العين، بحضور عدد من أعيان ووجهاء القبائل وعدد من الأهل والأصدقاء، وتخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية؛ احتفالاً بهذه المناسبة السعيدة.

كما حضر معاليه حفل الاستقبال الذي أقامه سيف مبارك حمد الشامسي بمناسبة زفاف نجله «راشد» إلى كريمة سرور خميس سرور الشامسي، أقيم الحفل في مجلس زاخر - بمدينة العين، بحضور عدد من أعيان ووجهاء القبائل وعدد من الأهل والأصدقاء، وتخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية احتفالاً بهذه المناسبة السعيدة.