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عبدالله بن زايد وغوتيريش يبحثان هاتفياً التطورات بالمنطقة والأوضاع الإنسانية في غزة

عبدالله بن زايد وغوتيريش يبحثان هاتفياً التطورات بالمنطقة والأوضاع الإنسانية في غزة
7 ديسمبر 2023 08:34

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة وتداعياتها الإنسانية. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي، لإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، وضمان حماية أرواح المدنيين كافة. كما أكد سموه أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات أهالي غزة، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والطبية لهم على نحو آمن ومستدام.

من جهته ذكر معالي الأمين العام للأمم المتحدة، أنه وجه رسالة حول الأوضاع في غزة إلى رئيس مجلس الأمن في السادس من ديسمبر 2023، يفعّل فيها المادة رقم 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تتيح للأمين العام تنبيه المجلس حول أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين.


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وثمن سموه جهود معالي أنطونيو غوتيريش، وأفاد بأن دولة الإمارات ستقدم مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية، وذلك بدعم المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
غزة
غوتيريش
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