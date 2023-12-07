الجمعة 8 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
7 ديسمبر 2023 09:54

كشف "الوطني للأرصاد" عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي: 10.6 درجة مئوية في دمثة (العين) الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة "إكس"، صباح اليوم.

 

 

أخبار ذات صلة
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الأرصاد
الأرصاد الجوية
آخر الأخبار
نخبة «الرياضات الإلكترونية» يخوضون «النهائيات العالمية» في أبوظبي
الرياضة
نخبة «الرياضات الإلكترونية» يخوضون «النهائيات العالمية» في أبوظبي
اليوم 15:19
برنامج توعوي بمبادرة «التزامكم سعادة»
الرياضة
برنامج توعوي بمبادرة «التزامكم سعادة»
اليوم 15:00
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى عدم الانشغال بغير الطريق أثناء عبور الإشارات الضوئية
علوم الدار
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى عدم الانشغال بغير الطريق أثناء عبور الإشارات الضوئية
اليوم 14:41
"النقل المتكامل": إغلاق جزئي للطريق على جسر السعادة - أبوظبي خلال عطلة نهاية
علوم الدار
"النقل المتكامل": إغلاق جزئي للطريق على جسر السعادة - أبوظبي خلال عطلة نهاية
اليوم 14:31
بناء الأجسام واللياقة البدنية يشارك في «آسيوية ماليزيا»
الرياضة
بناء الأجسام واللياقة البدنية يشارك في «آسيوية ماليزيا»
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©