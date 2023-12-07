"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف "الوطني للأرصاد" عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي: 10.6 درجة مئوية في دمثة (العين) الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة "إكس"، صباح اليوم.
#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 10.6 درجة مئوية في دمثة (العين) الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) December 7, 2023
The #lowest_temperature recorded over the country today morning is 10.6°C in Damtha (Al Ain) at 06:15 UAE Local time. pic.twitter.com/ie2Avzl75D