"بلدية أبوظبي" تنفذ حملة لتنظيف منطقة "النوف"

نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية مصفح وبالتعاون مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير" وعدد من المتطوعين حملة لتنظيف منطقة "النوف" وذلك بهدف الحفاظ على المظهر العام والحضاري للشواطيء ونظافتها من المخلفات والمشوهات التي تؤثر على البيئة البحرية والصحية.





وقد عملت الفرق الميدانية أثناء الحملة أيضاً على توعية الفئات المستهدفة من أفراد المجتمع بضرورة اتباع القوانين المعمول بها في إمارة أبوظبي بشأن حماية البيئة والصحة العامة، موضحين أهمية ذلك في الحفاظ على البيئة الصحية النظيفة وعلى سلامة أفراد المجتمع، وكذلك أهمية تعاون أفراد المجتمع في القيام بدورهم في تعزيز المشهد الحضاري الذي تتمتع به أبوظبي.



كما تضمنت الحملة إرسال رسائل نصية توعوية باللغة العربية لجميع المواطنين في منطقة النوف، بالإضافة الى نشر منشورات توعوية في جميع وسائل التواصل الاجتماعي وعبر تطبيق (فريجنا).



اشتملت الحملة على العديد من الأهداف منها: ترسيخ القيم الإيجابية، ورفع مستوى المسؤولية المجتمعية بشأن البيئة والمظهر الحضاري، التوعية بأهمية الالتزام بقانون المظهر العام، وتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع، وتجميع المخلفات والمشوهات والعشوائيات ونقلها خارج الشواطئ للتخلص منها وفقاً للطرق الصحية المتبعة.