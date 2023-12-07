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شما بنت سلطان: COP28 منصة مثالية لمستقبل العمل المناخي

شما بنت سلطان: COP28 منصة مثالية لمستقبل العمل المناخي
7 ديسمبر 2023 11:31

أكدت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيس والمدير التنفيذي للمُسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، أن مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه الإمارات في إكسبو دبي بمشاركة قادة العالم، يعد منصة مثالية لمساعدة الأطراف المعنية من مختلف أنحاء العالم للتعاون على تحديد الإجراءات اللازمة لمستقبل العمل المناخي وتطبيقها على نطاق واسع للحفاظ على كوكب الأرض.

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «نتطلع لأن نشهد من خلال COP28 تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية الملموسة التي من شأنها أن تدفع مسارات العمل المناخي الدولي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً». وأشارت إلى أن هيئة المُسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، تقدم جدول أعمال حافلاً بالأنشطة ضمن جناحها الواقع في مركز المعرفة بالمنطقة الخضراء في COP28، والتي تعكس بمجموعها الأهداف الطموحة التي نسعى لتحقيقها.

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وأعربت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان عن فخرها بإطلاق Climate Call وهي منصة تفاعلية تهدف إلى جمع الأفكار الخاصة بالعمل المناخي وتسريع وتيرة ابتكارها حول العالم، والشراكة مع شركة Carbon Click المنصة التي تتيح لجميع زوار مؤتمر الأطراف COP28 إمكانية تعويض زيارتهم المؤتمر بأرصدة كربون تتسم بالشفافية والجودة العالية.

وقالت إن العمل المناخي الفاعل يرتكز بشكل أساسي على قدرات الابتكار، وباعتبارها إحدى المؤسسات المستقلة للعمل المناخي تبذل هيئة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي جهوداً حثيثة، لتحديد الأفكار الواعدة والتقنيات الخضراء التي يمكنها إحداث تقدم إيجابي، ودعمها لمعالجة التحديات التي تواجه القطاعات والجهات المعنية المختلفة بهدف مساعدتها على تطبيق تلك الأفكار والتقنيات على أرض الواقع، مشيرة إلى أن جميع هذه الأنشطة تهدف إلى تسريع وتيرة الابتكار، وتمكين الأشخاص من تحويل أفكارهم إلى نتائج إيجابية ملموسة.

المصدر: وام
COP28
التغير المناخي
شما بنت سلطان
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