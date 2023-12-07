الرحلات المدرسية إلى "إكسبو دبي".. دروس لا تُنسى لاستكشاف COP28

بعد النجاح الكبير الذي حققه إكسبو 2020، تواصل مدينة إكسبو دبي مهمتها الجديدة في إلهام الجيل القادم من الطلبة والمبتكرين وصناع التغيير مع رحلات جديدة وملهمة وغنية بورشات عمل ودروس لا تُـنسى ضمن مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.

ومن خلال ملئ استمارة بسيطة تابعة لموقع إكسبو دبي، اغتنمت المدارس الفرصة لعمل رحلات مدرسية مليئة بالاستكشاف والمغامرة للتعرف على مفاهيم إدراكية جديدة عن قمة المناخ والتي تستضيفها المدينة، التي تعج بالحركة والنشاط لزوارها من كل دول العالم بالإضافة إلى مزيج الألوان المختلفة والذي يطغي "الأخضر" عليه.

وخصصت "إكسبو" 4 برامج مدرسية لتواكب الحدث الاستثنائي COP28، وهي ورش "اشحن طاقتك"، صافي زيرو كربون، عرض تيرا للعلوم والغوص للعثور على الكنز، ومن خلال تلك الورش والأنشطة المختلفة يمكن للمدارس في جميع أنحاء الإمارات تخطيط الرحلة بناءً على الوقت ونوع المحتوى الذي يبحثون عنه.

وحرصت مجمعات زايد التعليمية من الصباح الباكر على عمل جولات متنوعة للأطفال في صفوف منتظمة، مع التأكيد على تعريفهم بمعاني تخص البيئة والاستدامة والمناخ، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية مع الشخصيات المعنية بالمناخ والتي تزور المدينة بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ COP28.

وقال رضا عشماوي المشرف العام على طلاب مدرسة "دبي انترناشيونال أكاديمي" فى تصريح له : تحرص البيئة التعليمية في دولة الإمارات على الاهتمام المستمر بتوسيع مدارك الطلبة بأهمية البيئة ومفاهيم الاستدامة من خلال التقليل من استخدام الأوراق وعدم استخدام العبوات البلاستكية في المدرسة مع تشجيع استخدام المواد المعاد تدويرها، لافتاً إلى إنشاء "نادي البيئة" بالمدرسة من أجل دعم مشاريع مبتكرة وأنشطة تعليمية متنوعة تحافظ على البيئة.

وذكرت "إيناس سمير" مشرفة الرحلة المدرسية لمدرسة الطويلة في أبوظبي، أن المدرسة لديها عدة مبادرات ومشاريع تحت عنوان "الاستدامة" ، والزراعة بالتنقيط ، والطاقة الجديدة، لافتة إلى أن الرحلة المدرسية إلى إكسبو دبي تزامناً مع قمة المناخ هي الفرصة المناسبة والملهمة للطلاب من أجل التعرف عن قرب على هذه المصطلحات وأيضاً الاحتكاك بواقع العمل المناخي.

وتوضح أبيجيل موراتوريا مشرفة الطلاب في مدرسة Citizens school في دبي، أن الطلاب يستمتعون برحلتهم الثقافية إلى مدينة إكسبو دبي للمرة الثالثة، من أجل ربطهم بمشاريع الاستدامة والزراعة والتوعية بأهمية الحفاظ على المجتمعات والبيئة، وتضيف أن هناك عدة ورش وأنشطة منها زيارة بعض الأجنحة المحلية والدولية بالإضافة إلى استخدام أغذية صحية والبعد عن استخدام البلاستيك.