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عمار النعيمي يُقدّم واجب العزاء في وفاة حميد بن بدر العليلي

عمار النعيمي يُقدّم واجب العزاء في وفاة حميد بن بدر العليلي
7 ديسمبر 2023 15:32

قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشاعر والراوي حميد بن سيف بن بدر العليلي، والد كل من سيف وراشد وعلي وسلطان حميد بن بدر العليلي.

وأعرب سموه لدى زيارته مجلس العزاء في منطقة الراعفة بأم القيوين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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رافق سموه في تقديم واجب العزاء، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
عمار النعيمي
ولي عهد عجمان
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