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مجلس الوزراء يعتمد تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء

مجلس الوزراء يعتمد تشكيل مجلس إدارة "مؤسسة الإمارات للدواء"
7 ديسمبر 2023 16:44

اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، الذي يترأسه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية.
ويضم المجلس في عضويته الممتدة لثلاث سنوات كلاً من: الدكتورة مها تيسير بركات، مساعد وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة، نائباً للرئيس، والدكتور عيسى عبد الفتاح كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، وبدر سليم العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة، والدكتور عامر أحمد شريف المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، والدكتور فرحان ملك الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيور هيلث القابضة"، والبروفيسور كريس إيفانز باحث علمي ورجل أعمال، إضافةً إلى ممثل من فئة الشباب يتم ترشيحه من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما اعتمد مجلس الوزراء قراراً بندب الدكتورة فاطمة محمد هلال الكعبي إلى مؤسسة الإمارات للدواء للقيام بمهام مدير عام المؤسسة.
تهدف مؤسسة الإمارات للدواء إلى تعزيز مستويات الصحة العامة وجعل الدولة مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية، وتعزيز البحث والتطوير في قطاع البحوث والصناعات الدوائية والطبية وجذب الاستثمارات الرائدة فيه، بالإضافة إلى تعزيز القدرة الصناعية المحلية في مجالات تطوير وإنتاج وتصدير المنتجات الطبية والدوائية عالية الجودة بتكلفة فعالة، وضمان توفر وجودة وفعالية وسلامة ومأمونية المنتجات الطبية والدوائية.

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