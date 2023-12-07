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علوم الدار

محمد بن راشد يقدّم واجب العزاء في وفاة حميد بن بدر العليلي

محمد بن راشد يقدّم واجب العزاء في وفاة حميد بن بدر العليلي
7 ديسمبر 2023 17:27

 قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم ، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حميد سيف بن بدر العليلي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في أم القيوين. وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، سائلاً المولى العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الصبر والسلوان لأهله وذويه، الذين أعربوا عن بالغ امتنانهم لسموه على مواساته الصادقة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموه وقيادتنا الرشيدة من كل مكروه.

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المصدر: وام
محمد بن راشد
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