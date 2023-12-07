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الطقس صحو مع رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة غداً

أبوظبي
7 ديسمبر 2023 17:44

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20   كم/س تصل إلى 30 كم/س. 
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:38 والمد الثاني عند الساعة 21:26 والجزر الأول عند الساعة 16:21 والجزرالثاني عند الساعة 03:15.في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 19:33 والمد الثاني عند الساعة 06:10 والجزر الأول عند الساعة 12:51 والجزر الثاني عند الساعة 00:36.

 

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المصدر: وام
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