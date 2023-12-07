«سفراء العمل المناخي».. صوت المستقبل الأخضر

خولة علي (دبي)

سفراء العمل المناخي من مؤثرين وصناع محتوى يلعبون دوراً مهماً في تغطية فعاليات وبرامج «كوب 28»، وتوعية الجمهور بأهمية تبني الممارسات الخضراء والحفاظ على الكوكب عبر محتوى إبداعي مفيد، يضم في صفوفه أكثر من 100 مؤثر من مختلف الثقافات والجنسيات.



قصص نجاح

ويسهم صناع المحتوى في العمل على إظهار قصص النجاح والمشاريع الرائدة في مجال العمل المناخي وتسليط الضوء عليها لتحفيز الآخرين على تبني ممارسات أكثر استدامة وتشجيع المستهلكين على شراء منتجات صديقة للبيئة. إذ يجتهدون في تحويل الرؤية العالمية للاستدامة إلى حقيقة ملموسة على أرض الواقع. ونتعرف عن كثب على مجموعة من سفراء العمل المناخي البرنامج الذي أطلقه المكتب الوطني للإعلام لصناع ومؤثري التواصل الاجتماعي لتغطية أخبار وفعاليات الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ.



من قلب الحدث

إبراهيم بهزاد، مؤثر في برامج التواصل الاجتماعي، عبر عن اعتزازه بالدور الذي كلف به لخدمة الوطن، وذلك بانضمامه إلى برنامج سفراء العمل المناخي ليبذل قصارى جهده للقيام بواجبه في نقل الصورة الواقعية من قلب الحدث حول حجم العمل في «كوب 28»، والدور البارز الذي تلعبه الإمارات وفق استراتيجيات وخطط واضحة ومدروسة لوضع حلول جذرية لما يتعلق بقضايا التغير المناخي، وإسهاماتها اللامحدودة على الصعيد المحلي والعالمي، وكذلك المشاريع المبتكرة التي أسستها الدولة وتشكل نقطة تحول في أسلوب التعامل مع مجمل القضايا التي تعنى بالبيئة.



تشريف وتكليف

سعود الكعبي، مذيع في قناة أبوظبي، وله بصمة واضحة على منصات التواصل الاجتماعي، يذكر أن انضمامه إلى صفوف سفراء العمل المناخي في هذا الحدث العالمي هو تشريف وتكليف بالنسبة له. وتقع على عاتقه مسؤولية كبيرة في إيصال رسائل دولة الإمارات إلى العالم حول إسهاماتها المستمرة في مجال العمل المناخي وما حققته من إنجازات كبيرة في هذا الصدد، من خلال تحقيق التوازن بين متطلبات التطور والتنمية المستمرة والالتزامات المناخية والحفاظ على المكوّن البيئي، إضافة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال.



التنمية المستدامة

ثامر الصياح، صانع محتوى، يتحدث عن سعادته بأن يكون ضمن برنامج سفراء العمل المناخي الذي أطلقه المكتب الوطني للإعلام سعياً إلى تعزيز دور المؤثرين وأهمية مشاركتهم في هذا المحفل العالمي في تسليط الضوء على أبرز البرامج والفعاليات والأحداث الجارية في «كوب 28»، وجهود دولة الإمارات المتواصلة في الحد من الانبعاثات الكربونية وسعيها الدؤوب إلى وضع الحلول الناجعة لتحقيق بيئة مستدامة. ويقول: هذا العمل الذي بدأت فيه الدولة منذ تأسيسها، فتاريخها مستدام وكذلك مستقبلها وتطلعاتها ورؤيتها مستدامة. ونحن نسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تثقيف الشباب بالعمل المناخي وصنع مؤثرين للتوعية في هذا المجال.



تعاون وتكاتف

عبدالله الأنصاري يشاطر زملاءه من سفراء العمل المناخي الدور والتوجه والتعاون والتكاتف للمساهمة في الكشف عن أبرز إنجازات الدولة في هذا المجال، وتغطية الفعاليات والأنشطة التي تدار تحت قبة مدينة إكسبو وعلى أرض الإمارات، والتي تبهر العالم بنجاحها وتفوقها في مختلف الأمور التي تسند إليها، ومبادرتها في تطوير أنظمة قادرة على مواجهة تداعيات تغير المناخ وإيجاد حلول واقعية وأكثر تأثيراً في إرساء دعائم الاستدامة.



قرارات إيجابية

عذاري السركال، تذكر صناعة محتوى في مجال البيئة والاستدامة، أن اختيارها كسفير للعمل المناخي في «كوب 28» تشريف لها بأن تكون ضمن هذه الكوكبة المميزة من المؤثرين في مجال التواصل الاجتماعي. وتعتز بتكليفها بمسؤوليتها لنقل مختلف جهود الدولة في مجال العمل المناخي من مشاريع وإنجازات محلية وعالمية. وترى أن الحدث الاستثنائي الذي تستضيفه الإمارات يبشر بأن المستقبل يعدنا بالكثير من القرارات الإيجابية في مجال البيئة والاستدامة.