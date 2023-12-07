سكرتير اللجنة الاقتصادية الأفريقية لـ«الاتحاد»: القارة «السمراء» غنية بفرص الاستثمار «الأخضر»

طه حسيب (دبي)

أكد كليفر غاتيتي، وكيل أمين عام الأمم المتحدة والسكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية الأفريقية، أن العالم يواجه وضعاً صعباً للغاية بسبب ثلاث أزمات، تتضمن جائحة «كوفيد-19» في عام 2020، والذي كان خطيراً للغاية، والتأثير الكبير للتغير المناخي، بالإضافة إلى الاضطراب والصراع في أوكرانيا الذي كان له تأثير كبير على جميع البلدان.

ولدى «غاتيتي» قناعة بأنه عندما يتعلق الأمر بالمناخ، فإنه يؤثر على العالم أجمع، داعياً في مقابلة مع «الاتحاد» إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية، من خلال مؤتمرات المناخ، مشيراً إلى أننا الآن في (كوب28)، نتعامل مع تغير المناخ الذي أصبح الآن خطيراً للغاية، ولأننا أصبحنا نتعامل مع الأمر بجدية، نحتاج إلى جهود متضافرة.

أضاف «غاتيتي»: «دول القارة الأفريقية تبحث ما يمكنها القيام به في مواجهة التغير المناخي»، مؤكداً أن لدى دول القارة الأطر المناسبة لتقديم مساهمات في مواجهة التغير المناخي، وأحد هذه الأطر هي، أرصدة الكربون التي دعمتها «اللجنة الاقتصادية لأفريقيا»، بالشراكة مع مؤسسات مثل «بنك التنمية الأفريقي» وجهات أخرى داعمة. هذا الأمر بالنسبة لنا هو أن نتكاتف ونرى كيف يمكننا إنشاء سوق، وبالنسبة لنا، على سبيل المثال، توجد «مبادرة حوض الكونغو»، فقد قمنا بتطوير بروتوكولات للتأكد من أننا حققنا سوقاً مستقرة يمكنها مساعدة بلداننا حتى يتسنى لنا الاستفادة من قيمة الموارد الطبيعية، وهذا سيساعد مع مرور الوقت في الحد من آثار المناخ.

يشار إلى أن «مبادرة التنمية في حوض الكونغو» موجهة منذ عام 2011 لدول منطقة وسط أفريقيا، حيث لديها 18% من غطاء الغابات الاستوائية المطيرة في العالم، وبها ثاني أكبر غابة مطيرة في العالم، وهي موطن لتنوع بيولوجي فريد، يبلغ نصف الأنواع المعروفة على الأرض.

ولفت «غاتيتي» الانتباه إلى أن «القارة الأفريقية غنية بمعادن مهمة لها تأثير جيد جداً على الطاقة التي ننتجها. ولهذا السبب، توصلنا إلى هذه التجربة، خاصة مع قيام جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا الآن بإنشاء سوق وإنشاء منطقة اقتصادية خاصة، حيث يوجد نظام يعزز إنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية». ويرى «غاتيتي» أن استثمار هذه القدرات في القارة الأفريقية سيحقق عوائد بقيمة 46 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2050، وهذا يؤكد - حسب «غاتيتي» - قدرات واعدة للقارة. ويجدد «غاتيتي» دعوته لضرورة الاستثمار في هذه القطاعات الجديدة والاستفادة من الموارد الأفريقية، بما في ذلك صناديق التقاعد والصناديق الأخرى التي يمكن الاستفادة من رؤوس أموالها، بدلاً من استثمارها في الخارج.

وأضاف غاتيتي: نعمل حيث تدعم مفوضية الاتحاد الأفريقي الدول الأعضاء للتأكد من قدرتها على الاستثمار في هذه المجالات وفي الوقت نفسه مساعدة منطقة التجارة الحرة في القارة، وهو أمر مهم للغاية أن يكون للقارة الأفريقية سوق واحدة، ولكن أيضاً للاستثمار في المشاريع الكبيرة، بما في ذلك الصناعات وكذلك البنية التحتية الأخرى، ولكن يجب أن تكون خضراء.