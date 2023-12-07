محمود محيي الدين لـ«الاتحاد»: مبادرات «تمويل العمل المناخي» في «COP28» غير مسبوقة

وائل بدران (دبي)

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، أن ما تحقق في مؤتمر الأطراف COP28، خصوصاً في ما يتعلق بمبادرات تمويل العمل المناخي يشكل نقلة نوعية، مشيداً بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار والذي تحقق في اليوم الأول من المؤتمر.

وذكر أن دور صندوق الخسائر والأضرار لا يقتصر على تقديم التمويل ولكن كذلك توفير البيانات والحلول العلمية والتكنولوجية للتعامل مع آثار التغير المناخي.

وقال محيي الدين، في حوار خاص مع «الاتحاد»، على هامش COP28: إن «ما تم الإعلان عنه حتى الآن يشكل مشاركة غير مسبوقة من صندوق النقد الدولي، ومؤسسات مالية دولية وصندوق المناخ الأخضر وكذلك الجايكا اليابانية». ولفت إلى أن «مبادرات التمويل ودفع العمل المناخي خلال المؤتمر، إشارات لما يمكن البناء عليه مستقبلاً». وقال: سعدنا في اليوم الثاني من مؤتمر COP28 بالإعلان الكبير عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، والذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلن خلال افتتاح سموه يوم الجمعة الماضي، أعمال «القمة العالمية للعمل المناخي» في إكسبو دبي، عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم.

وأكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن ما قدمته الإمارات يشكل نموذجاً يحتذى به، من أجل مبادرات أخرى لتمويل العمل المناخي ومشاركة القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الصندوق الذي أعلنه صاحب السمو رئيس الدولة، أكبر صندوق من نوعه على مستوى العالم، ويهدف ليس فقط لإتاحة التمويل، ولكن إلى تقديم التمويل المساند والمساعد لإنجاح المشروعات.

وشدد محيي الدين على أهمية حشد التمويل من مصادره العامة والخاصة والمحلية والخارجية من أجل سد فجوة التمويل المناخي في الدول النامية التي تقدر بنحو 2.4 تريليون دولار سنوياً.

وأفاد بأن إطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة صندوقًا لتمويل العمل المناخي في الدول النامية، ونجاح عملية تجديد الموارد الثانية لصندوق المناخ الأخضر، خطوات إيجابية فيما يتعلق بتمويل المناخ، قائلاً إن «تنفيذ العمل المناخي يحتاج للمزيد من هذه المبادرات والجهود».

وأشار محيي الدين إلى أنه خلال COP28، شهدنا استكمال الجهود التي بدأت في قمة شرم الشيخ COP27، بداية بزيادة التمويل المتاح لصندوق المناخ الأخضر الذي يتخذ من كوريا مقراً له، والوصول إلى رقم في التعهدات غير مسبوق، بلغ 13 مليار دولار من 30 دولة.

وحول أهمية الجهود العربية في مواجهة تداعيات التغير المناخي، باستضافة مصر لـCOP27 واستضافة الإمارات لـCOP28، أوضح محيي الدين أن نجاح كل من الإمارات ومصر في استضافة النسختين المتتاليتين من مؤتمر الأطراف، كشف ليس فقط عن القدرة الكبيرة على الجانب التنظيمي للفاعليات العالمية، ولكن أيضاً عن الجانب الموضوعي في المجالات الخاصة بالعمل المناخي.

وسلّط الدكتور محمود محيي الدين، الضوء على الجهود الكبيرة التي بذلت خلال النسختين في العمل المناخي، لاسيما مجالات التخفيف والتمويل والمشاركات، والمشاركة في أجندة شرم الشيخ للعمل المناخي في مجال التكيف، وما نراه الآن من دفع العمل المناخي في مجالات المياه والتنوع البيولوجي والاهتمام الكبير بمجالات الطبيعة والاستثمار فيها.

ونوّه إلى ما شهدته النسخة الحالية من تعزيز دور المجتمع المدني ومؤسساته، والمشاركة مع القطاع الخاص، والحكومات المعنية والمنظمات الدولية، لافتاً إلى أن ذلك كله يشكل «نقلة نوعية في العمل المناخي تُشكر عليها دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة».

وأشاد بالدعم الكبير في التجهيز والإعداد في المراحل كافة، لافتاً إلى أن «مراحل التجهيز الضخمة استمرت على مدار عام كامل منذ انتهاء مؤتمر شرم الشيخ، وصولاً إلى COP28».

وعلى صعيد التحول الرقمي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، أكد محيي الدين على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في التصدي للتغيرات المناخية، داعياً إلى تعظيم الاستفادة منها، ليس فقط على صعيد الدراسات والأبعاد العلمية، ولكن أيضاً في كيفية الاستعداد لزيادة الفرص المبنية على هذه التحولات المتسارعة.

وقال: الإمارات دولة سباقة في الاهتمام بالذكاء الاصطناعي، ولديها وزير منذ عدة سنوات للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة منه في مجالات شتى مرتبطة بالبيئة، والتصدي للتغيرات المناخية، عبر توجيه الموارد ونظم الاستشعار عن بعد، والتعامل ليس فقط على مستوى المشروعات الكبيرة، ولكن أيضاً في مجالات الزراعة وتوجيه الاستخدام الأمثل للموارد، لاسيما نظم المياه وتحسن الإنتاج الزراعي، إضافة إلى الاستخدامات المتعارف عليها في الاستخدامات الصناعية.

وأشار محيي الدين إلى تنظيم مسابقة في مصر، بدأت منذ عامين، وشهدت مشاركة 12 ألف شخص وجهة، يمثلون مشروعات كبيرة وصغيرة ومتوسطة وشركات ناشئة، موضحاً أن أساس الاختيار كان موضوعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى البعد البيئي.

وسلط محيي الدين، الضوء على ضرورة تحقيق التنمية المستدامة من أجل حياة البشر، قائلاً: إن المدن مسؤولة عن 80% من الانبعاثات الكربونية، كما أنها تأتي في الصف الأول في مواجهة تغير المناخ.

الدكتور محمود محيي الدين، اختتم حواره مع «الاتحاد»، بالتأكيد على ضرورة بذل مزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة، للبناء على ما تحقق في COP28، لضمان أن العالم يمضي على الطريق الصحيح من أجل خفض الانبعاثات الكربونية، وإبقاء درجة حرارة الأرض دون 1.5 درجة مئوية.

وشدد محيي الدين على ضرورة تسريع العمل المناخي لتفادي الخسائر المادية لتغير المناخ، والتي تبلغ قيمتها 60 مليون دولار في الساعة، إلى جانب الخسائر المادية التي لا يمكن تثمينها أو تعويضها.