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علوم الدار

قائد الحرس الوطني يشهد تخريج «البرنامج التأسيسي للبحث والإنقاذ»

قائد الحرس الوطني في صورة جماعية مع الخريجين (من المصدر)
8 ديسمبر 2023 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

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شهد اللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري، قائد الحرس الوطني، حفل تخريج الدفعة الأولى من مشاركي «البرنامج التأسيسي للبحث والإنقاذ في المناطق الحضرية» في أكاديمية ربدان.
وهنّأ اللواء الركن سالم سعيد بن غافان الجابري، قائد الحرس الوطني، الخريجين، مؤكداً أهمية هذا البرنامج التخصُّصي في صقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم لمواكبة التغيرات العالمية، وتلبية تطلُّعات القيادة الرشيدة، وتنفيذ مهام البحث والإنقاذ والدعم الإنساني، ليس فقط على مستوى الدولة، بل على مستوى المنطقة والعالم.
كما ثمّن الجابري دور أكاديمية ربدان في تقديم تجربةٍ تدريبيةٍ فريدة، وتسخير كوادرها وخبراتها التدريبية والبحثية لدعم قدرات قيادة الحرس الوطني، ومساعيها الدائمة نحو التطوّر والريادة.
من جانبه، عبّر جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، عن فخره في تخريج الدفعة الأولى من هذا البرنامج الاستثنائي، مُباركاً للخريجين هذا الإنجاز. 
وأكّد مورس أن أكاديمية ربدان حرِصت على تقديم نموذج مُتفرد يعكِسُ ما تتمتع به دولة الإمارات من سمعة وتقدير عالمي، من خلال الوصول بالكوادر إلى الاحترافية العالية، وتعزيز مهاراتهم ضمن أعلى مستويات التدريب والانضباط، إلى جانب الالتزام التام بالعمل وفق أعلى البروتوكولات والمعايير العالمية.
وتضمن البرنامج على مدار (13) أسبوعاً مجموعة متنوعة من التمارين التي تُحاكي الواقِع، وسيناريوهات مُختلفة للتعامُل مع حالات الطوارئ والكوارث الطبيعيَّة وإدارة المخاطر، إلى جانب تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ باحترافيةٍ عالية وبتضاريس مختلفة وظروف لا يُمكن التنبؤ بها.
 وحضر حفل التخريج في مقر الأكاديمية في أبوظبي، جيمس مورس رئيس أكاديمية ربدان، وسالم سعيد السعيدي نائب رئيس أكاديمية ربدان، إلى جانب قادة وأكاديميين وباحثين متخصصين من كلا الطرفين.

قائد الحرس الوطني
أكاديمية ربدان
الإمارات
سالم بن غافان الجابري
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