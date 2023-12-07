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وفد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يزور أبوظبي

مقصود كروز في صورة جماعية مع الوفد الزائر (وام)
8 ديسمبر 2023 01:27

أبوظبي (وام)

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استقبلت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في مقرها بالعاصمة أبوظبي، أمس، وفد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة كاثارينا روز ممثل المكتب الرئيسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف وعدداً من ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من مختلف الدول الصديقة. وتناول اللقاء الذي حضره مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتور سعيد الغفلي أمين عام الهيئة.. تبادل وجهات النظر في المسائل الحقوقية وسبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات. واستعرض مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان خلال اللقاء مستجدات جهود التأسيس على المستوى التنظيمي والحقوقي منذ إنشائها في عام 2021.

أبوظبي
مقصود كروز
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
حقوق الإنسان
الإمارات
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