«نقل عجمان» تحصد 3 جوائز

دبي (وام)

حصدت هيئة النقل في عجمان 3 جوائز للتحول الرقمي وذلك ضمن جوائز GOVDX المتخصصة بمجال تكنولوجيا المعلومات لعام 2023.

فقد فازت هيئة النقل في عجمان بالجوائز عن فئة أفضل رئيس تنفيذي لتكنولوجيا المعلومات لعام 2023 في القطاع الحكومي، وفئة أفضل فريق تحول رقمي على مستوى القطاع الحكومي، وفئة أفضل مشروع التحول الرقمي في القطاع الحكومي.

وحصل عبدالرحمن سيف النعيمي مدير إدارة الدعم المؤسسي على جائزة أفضل مدير تنفيذي للمعلومات على مستوى القطاع الحكومي، وذلك بناء على المبادرات والمشاريع والمساهمة في إنجاز التحول الرقمي الشامل لهيئة النقل.

كما حصل قسم التحول الرقمي في هيئة النقل على جائزة أفضل فريق تحول رقمي على مستوى القطاع الحكومي، وذلك لمساهمتهم في إنجاز أكثر عن 40 مشروعاً ومبادرة رقمية خلال 2023.

كما حصل مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات على جائزة أفضل مشروع رقمي عن نظام الفحص الفني للمركبات، وذلك للعمل على التطوير المستمر ليتناسب مع رحلة المتعامل بإطلاق خدمة (افحص وانطلق) التي رفعت سعادة المتعاملين في المركز إلى 99.8% في سنة 2023.

وقال عبد الرحمن سيف النعيمي مدير إدارة الدعم المؤسسي في الهيئة إن المشاركة في الجوائز العالمية ضمن مجال التحول الرقمي يعزز التنافسية الرقمية المحلية والعالمية مما يسهم في تحسين العمليات التشغيلية وأنظمة العمل المعمول بها في الهيئة.

وأشاد بالكفاءات التي عملت وأسهمت في حصول الهيئة على الجوائز الثلاث، مؤكداً حرص الهيئة على تبني المبادرات التي تسهم في ريادة هيئة النقل على مختلف المستويات.