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علوم الدار

طلاب من «نيويورك أبوظبي» يحصلون على منحة شوارزمان

طلاب من «نيويورك أبوظبي» يحصلون على منحة شوارزمان
8 ديسمبر 2023 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

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كشفت جامعة نيويورك أبوظبي عن فوز الطلاب فالنتين جوسان وساتشينثا بيلابيتيا وأدي ماي فيلاز بثلاثة مقاعد في منحة شوارزمان 2023 في دولة الإمارات، خلال جولة الاختيارات الأميركية والعالمية.
وينضم الطلاب الثلاثة إلى زملائهم من جامعة نيويورك أبوظبي بيرونج لي وستيفان بينشينج ماو، اللذين تم اختيارهما خلال عملية اختيار المرشحين السابقة في الصين، ليصبح إجمالي منح شوارزمان التي حصل عليها خريجو الجامعة 5 منح من أصل حوالي 150 حول العالم هذا العام.
وتغطي المنحة برنامج درجة الماجستير في العلاقات العالمية لمدة عام واحد في جامعة تسينج هوا في العاصمة الصينية بكين، وهي أول منحة تم إنشاؤها، استجابةً للمشهد الجيوسياسي الخاص بالقرن الحادي والعشرين. وتأسست منحة شوارزمان لبناء مجتمع عالمي من القادة المستقبليين الذين سيعملون على تعزيز التفاهم بين الصين وأنحاء العالم؛ حيث تتولى دعم وتمويل 200 طالب سنوياً من الولايات المتحدة والصين ومختلف دول العالم. ووصل عدد المتقدمين للفوز بالمنحة هذا العام إلى 4.200 طلب، وهو ثاني أعلى عدد في تاريخ المنحة.

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منحة شوارزمان
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