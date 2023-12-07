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خيرية الشارقة تزف 165 عريساً

مشاركون في العرس الجماعي (من المصدر)
8 ديسمبر 2023 01:27

الشارقة (الاتحاد)

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برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، أقامت جمعية الشارقة الخيرية حفل العرس الجماعي التاسع بمشاركة 165 عريساً من الشباب المقبلين على الزواج من المواطنين وأبناء المواطنات من غير المنتفعين من مساعدات صندوق الزواج وأصحاب المراسيم والمقيمين على أرض الدولة.
وحضر الحفل الذي أقيم أمس الأول بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، وعدد كبير من رؤساء ومديري الدوائر والهيئات والمؤسسات بالإمارة وذوي العرسان وجمهور من المواطنين والمقيمين.

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