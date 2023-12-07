الزراعة والسلامة الغذائية تطلق استراتيجية للحد من الفقد والهدر

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية استراتيجية متكاملة تهدف إلى الحد من الفقد والهدر من الغذاء على مستوى إمارة أبوظبي، وتتناغم مع المبادرة الوطنية للحد من فقد الغذاء وهدره «نعمة»، كما أطلقت الهيئة حملة التوعية المصاحبة للاستراتيجية تحت شعار «معاً لتدوم النعم»، وهي حملة ممتدة تستهدف تحفيز السلوك الإيجابي لكافة فئات المجتمع من أجل الحد من فقد وهدر الغذاء.

تأتي هذه الاستراتيجية في إطار دعم جهود تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تستهدف الحد من فقد الغذاء وهدره بنسبة 50% بحلول عام 2030، تماشياً مع هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في الإنتاج والاستهلاك المسؤولين.

وتستند الاستراتيجية إلى خمس ركائز أساسية تنطلق منها العديد المبادرات لمواجهة ممارسات فقد وهدر الغذاء، وتشجيع المجتمع على تبني السلوكيات الإيجابية والترشيد في استهلاك الغذاء، واستدامة مواردنا الطبيعية، وتشتمل ركائز العمل على تقييم الوضع الحالي، وتطوير قدرات قياس الفقد والهدر بصورة منتظمة، وتحديد اتجاه وأهداف واضحة للسياسات واللوائح وتطوير منظومة تشريعية وقانونية تدعم أهداف الحد من هدر الطعام وفقده، وتفعيل دور المجتمع وتغيير سلوك المستهلكين من خلال حملة ممتدة للتوعية والتعليم تهدف إلى إحداث تغيير بناء في ثقافة التسوق والاستهلاك، وممارسات فقد الغذاء، وكذلك إحداث تغيير إيجابي في السوق من التخطيط السليم لإمدادات غذائية بالحجم المناسب، وتحسين خطط إدارة العرض والطلب وكفاءة استخدام الطعام وتحسين البنية التحتية لإعادة التدوير والمعالجة، وأخيراً تستهدف الركيزة الخامسة التزام المنشآت المعنية بإنتاج وتداول الغذاء من خلال وضع خطط عمل للحد من هدر الغذاء حسب القطاع والتشجيع على اعتماد التقنيات المبتكرة، والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا للحد من الفقد والهدر.

وتهدف استراتيجية الهيئة للحد من الفقد والهدر إلى تأكيد الالتزام بمبادئ المسؤولية المجتمعية وكفاءة إدارة الموارد الوطنية، بما يتوافق مع القيم الوطنية لدولة الإمارات، والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لتخفيض كمية الفاقد والمهدر من الغذاء الذي يقدر بنحو ثلث الغذاء المتاح للاستهلاك، بالإضافة إلى الحد من خسائر الاقتصاد الوطني الناتجة عن هدر وفقد الغذاء، كما تهدف الاستراتيجية إلى تخفيف الضغط على الموارد الطبيعية والبيئية اللازمة لإنتاج وتصنيع الغذاء واستدامتها للأجيال المقبلة، وبناء وتطوير القدرات الوطنية اللازمة لقياس ورصد وتقييم حالة فقد وهدر الغذاء بصورة مستمرة ومنتظمة، وتحفيز المجتمع والمنشآت على تبني سلوكيات إيجابية لترشيد استهلاك الغذاء وتقليل الفقد والهدر، وزيادة العائد الاقتصادي للمزارعين ومنتجي الغذاء، وزيادة الغذاء المتوفر للاستهلاك.

تتضمن الاستراتيجية العديد من المبادرات والبرامج، في مقدمتها حملة التوعية تحت شعار «معاً لتدوم النعم» الرامية لتغيير السلوك فيما يتعلق بإنتاج واستهلاك الغذاء من المزرعة إلى المائدة، وتنفيذ البرامج التدريبية للعاملين في المنشآت الزراعية الغذائية والحملات الإرشادية وتوعية مختلف شرائح المجتمع وحثهم على ترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر لضمان استدامة الأمن الغذائي .

وأكد سعيد البحري العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن إطلاق استراتيجية للحد من فقد وهدر الغذاء على مستوى إمارة أبوظبي يأتي التزاماً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لترسيخ القيم الوطنية لدولة الإمارات، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد الوطنية وتحقيق التوازن المستدام بين استهلاك وإنتاج الغذاء، بالإضافة إلى ترسيخ المسؤولية المجتمعية، والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا لتقليل الفقد والهدر.

وقال:«في ضوء التزامنا الراسخ بتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وما يتصل بها من أهداف اقتصادية واجتماعية وبيئية، نعلن عن إطلاق استراتيجية متكاملة للحد من الفقد والهدر في سياق خطة طموح أبوظبي لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، وتعتبر هذه الاستراتيجية جزءاً من خطتنا الاستراتيجية التي تحظى بدعم مباشر من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وحث مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية جميع الفاعلين في القطاعين الحكومي والخاص وكافة أفراد المجتمع على التفاعل والمشاركة الإيجابية في تنفيذ مبادرات وبرامج الاستراتيجية لضمان الحد من فقد وهدر الغذاء وتحقيق الاستدامة الغذائية للأجيال القادمة.