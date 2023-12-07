«أبوظبي للاستثمار» يتعاون مع «غراديانت» لتعزيز الأمن المائي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار أمس عن اختيار شركة «غراديانت» (Gradiant)، العاصمة الإماراتية أبوظبي لتأسيس مقرها الجديد في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وإطلاق مركز للابتكار العالمي في مجال معالجة المياه.

ووقع مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة غراديانت، الرائدة في تحويل ومعالجة المياه والصرف الصحي والتي تأسست من قبل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) اتفاقية تعاون خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP28)، تنضم بموجبها الشركة إلى منظومة الابتكار المزدهرة في أبوظبي، والتي تقود جهود تطوير وتوظيف حلول تكنولوجية مبتكرة للتحديات المناخية العالمية.

وسيسهم التعاون مع شركة «غراديانت» التي تبلغ قيمتها مليار دولار، في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للتطبيقات المبتكرة لمعالجة المياه.

ومن المتوقع أن تصل قيمة السوق العالمية لمعالجة المياه ومياه الصرف إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2030.

وبموجب هذا التعاون، سيقدم مكتب أبوظبي للاستثمار لشركة «غراديانت» الدعم الذي يمكنها من تطوير أعمالها بما في ذلك تعزيز علاقات التعاون بينها وبين منظومة الأعمال في أبوظبي، وتمكينها من الاستفادة من الفرص التي تتيحها اتفاقيات التجارة الدولية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي مع دول عديدة حول العالم.

وتتمتع «غراديانت» التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة بوسطن بالولايات المتحدة الأميركية، والتي توظف أكثر من 1000 موظف حول العالم، بمكانة فريدة تؤهلها لتوفير حلول مبتكرة لتحديات الموارد المائية المتزايدة في العالم الناجمة عن التصنيع والنمو السكاني وندرة المائي.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: يعد استقطاب شركة غراديانت، البالغ قيمتها مليار دولار، والتي تلعب دوراً رئيساً في تعزيز الأمن المائي الذي يعتبر من أهم الأولويات العالمية الملحة، بمثابة دفعة كبيرة وهامة لمنظومة الابتكار في الإمارة، كما تعتبر إضافة هامة تمكن الإمارة من تعزيز التزاماها بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.

وتقدم غراديانت حلولاً عملية ورقمية لمرافق المياه والصرف، وتمتلك حالياً ما يصل إلى 250 براءة اختراع تغطي مجموعة واسعة من التقنيات.

من جانبه، قال براكاش جوفيندان، المدير التنفيذي للعمليات لدى شركة «غراديانت»: تعزز شراكتنا مع مكتب أبوظبي للاستثمار من التزامنا بتطوير حلول مستدامة للمياه في جميع أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وسيقوم مركز الابتكار العالمي لشركة غراديانت في أبوظبي بتطوير ونشر تقنيات جديدة لمعالجة المياه.