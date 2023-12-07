تعاون بين «حديد الإمارات» و«جامعة خليفة» و«أوميوم»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة حديد الإمارات أركان، وأوميوم إنترناشيونال «أوميوم»، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي في مجال أبحاث وتطوير الهيدروجين، بحضور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات.

تم توقيع الاتفاقية في جناح وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالمنطقة الخضراء في مؤتمر COP28 الذي يُقام حتى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي من قبل سعيد الغافري، الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «حديد الإمارات أركان»، وأرني بالنتين، الرئيس التنفيذي لشركة «أوميوم إنترناشيونال» الرائدة في مجال الهيدروجين الأخضر، والدكتور إبراهيم الحجري، نائب الرئيس الأول لخدمات الدعم في جامعة خليفة.

وحضر حفل التوقيع عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان.

ويهدف هذا التعاون، الذي أتى في إطار مبادرة «اصنع في الإمارات» التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى إعداد برنامج بحث وتطوير شامل للمساعدة في تسريع تبني الهيدروجين الأخضر، وهو مصدر للطاقة النظيفة في قطاع الحديد، مما يتيح لمجموعة «حديد الإمارات أركان» أن تكون إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الحديد الأخضر.

ويساعد هذا التعاون الاستراتيجي بين القطاعين الخاص والأكاديمي على خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الحديد في دولة الإمارات.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون الأطراف الثلاثة على تطوير طرق إنتاج أنظف لمنتجات الحديد مثل الحديد الأخضر، والذي يمكن استخدامه في مشاريع البناء والبنية التحتية المستدامة.

وتتماشى هذه الاتفاقية مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تهدف إلى إزالة الكربون من القطاعات التي يصعب ذلك فيها وزيادة القدرة التنافسية للصناعات الوطنية. وتدعم هذه الاستراتيجية المبادرة الوطنية الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، بالإضافة إلى خطط التنويع الاقتصادي للدولة.

وستوفر كل مؤسسة معارفها الفريدة للمساهمة في بناء الخبرات اللازمة لتحسين تطبيق الهيدروجين الأخضر بشكل كامل في إنتاج الحديد المختزل المباشر (DRI). ويساهم هذا التعاون كذلك في تعزيز قدرات أجهزة التحليل الكهربائي المتقدمة لشركة «أوميوم» لتحسين جودة شبكات الطاقة في مصانع الحديد. وبهذه المناسبة، قال عبدالله الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة مجال الصناعات المستقبلية، مثل الحديد الأخضر، وذلك تماشياً مع جهودها لإزالة الكربون من صناعاتها، ويلعب البحث والتطوير دوراً حاسماً في هذا الإطار، إذ يساهم في تعزيز التكنولوجيات والابتكارات الجديدة التي تمكن من إزالة الكربون من الصناعة، وترتكز منظومة البحث والتطوير الأكثر إنتاجية على شراكات قوية ومواءمة بين الحكومة والصناعة والمالية والأوساط الأكاديمية.

من جهته، قال سعيد الغافري، الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات»: نطمح إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 من خلال قيادة جهود إزالة الكربون على نطاق واسع في القطاع، دعماً للمبادرة الوطنية الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ويستلزم ذلك دمج أحدث التقنيات المبتكرة لضمان كفاءة واستدامة عمليات التصنيع وتقديم منتجات عالية الجودة ومنخفضة الكربون.

بدوره، قال البروفيسور السير جون أوريلي، رئيس جامعة خليفة: يوفر لنا التعاون مع «حديد الإمارات أركان» و«أوميوم إنترناشيونال» فرصة مميزة لمواصلة تعزيز تطبيقات الهيدروجين الأخضر في إنتاج الحديد.

من جانبه، قال أرني بالنتين، الرئيس التنفيذي لشركة «أوميوم إنترناشيونال»: «نتطلّع لتقديم تقنية أجهزة التحليل الكهربائي المتقدمة العاملة بغشاء تبادل البروتون، والتي تتيح استخدام الهيدروجين الأخضر للمساعدة في إنتاج حديد عالي القيمة ومنخفض الكربون، ويهدف هذا التعاون الاستثنائي إلى استثمار نقاط القوة الخاصة بكل مؤسسة للمضي قدماً في دعم طموحات إزالة الكربون من قطاع الحديد».