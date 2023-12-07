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علوم الدار

«مصدر» تخطط لتطوير مشاريع بقدرة 10 جيجاواط في 6 دول أفريقية

«مصدر» تخطط لتطوير مشاريع بقدرة 10 جيجاواط في 6 دول أفريقية
8 ديسمبر 2023 01:28

دبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» عن خططها لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاواط في ست دول في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مما يمثل توسعاً متسارعاً في أنشطة الشركة الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، ويدعم جهود التحول نحو الطاقة النظيفة في جميع أنحاء القارة.
وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر الأطراف المنعقد حالياً في دولة الإمارات، وفي إطار دعم مبادرة التصنيع الأخضر في أفريقيا التي تم إطلاقها خلال (COP28)، والتي تهدف إلى تسريع وتوسيع نطاق الصناعات والشركات الخضراء في جميع أنحاء القارة.
وبحسب تقرير متخصص صدر العام الماضي عن «مصدر» وأسبوع أبوظبي للاستدامة وبدعم تحليلي من شركة «ماكينزي آند كومباني»، فإن قارة أفريقيا تمتلك نظرياً قدرة تقدر بحوالي 850 تيراواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويمكن أن تستحوذ على ما يصل إلى 10% من سوق الهيدروجين الأخضر العالمي. وتدعم هذه الاتفاقيات تطوير محافظ الطاقة النظيفة في العديد من الأسواق في قارة إفريقيا، مما يساهم في الاستفادة من الإمكانات التي تتمتع بها القارة وتعزيز مستويات أمن الطاقة لسكانها.
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر: ستساهم خطط النمو التي تتبناها مصدر في توظيف إمكانات الطاقة النظيفة في أفريقيا بالشكل الأمثل وتعزيز جهود التحول في قطاع الطاقة، ويأتي ذلك في أعقاب التزام مصدر بجمع وتحفيز تمويل قدره 10 مليارات دولار لتوفير10 جيجاواط من الطاقة النظيفة في إفريقيا بحلول عام 2030، وباعتبارها أكبر شركة مطوّرة لمشاريع الطاقة المتجددة في القارة، تفخر «مصدر» بشراكاتها المتينة والراسخة مع العديد من الشركات الإفريقية، وتتطلع إلى تطوير مجموعة مهمة من مشاريع الطاقة النظيفة بدعم وتعاون جميع الشركاء في القارة.

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